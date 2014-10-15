Под Уссурийском затопило парк «Изумрудная долина»

В ночь на понедельник, 19 августа, из-за паводка, вызванного тайфуном «Кроса», в Приморье затопило территорию парка отдыха «Изумрудная долина» под Уссурийском – сейчас он закрыт для посетителей. Нет проезда транспорта и к рядом расположенному селу Утесному, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как рассказал директор «Изумрудной долины» Сергей Вакуленко, вода начала прибывать в субботу, однако ситуация была некритичной – на выходных парк еще посещали гости. В ночь на понедельник вода резко поднялась и затопила дорогу к парку и территорию «Изумрудной долины».

«Уже шестой год мы «плаваем» во время наводнений, поэтому уже заранее подготовились – все, что могли, подняли и убрали. Сейчас ждем, когда вода спадет, наведем порядок и будем работать в нормальном режиме. [Уровень] воды уже начал падать, думаю, через дня два-три [вода] уйдет», – отметил Сергей Александрович.

Сейчас проезда в парк нет, посещения отменены. Затопленной остается и дорога к селу Утесному – проезд к населенному пункту отрезан со всех сторон, вода в некоторых местах достигает двух метров. Сотрудникам «Изумрудной долины» ночью пришлось спасать местного жителя, который не смог проехать к селу и решил добираться вплавь. Преодолеть затопленную дорогу мужчина не смог, забрался на дерево, где просидел четыре часа, дожидаясь помощи.

Отметим, размытыми остаются дороги в Хасанском, Яковлевском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Пожарском районах и Уссурийском городском округе. Подтоплены 501 частный дом и 1450 подворий в Надеждинском, Лазовском, Октябрьском и Пожарском районах, Дальнереченском и Уссурийском городских округах.

Очередное штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22 и 23 августа.

По данным Примгидромета, в связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа в г. Владивостоке, в южной половине Приморского края и на северо-западе, днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут преимущественно ливневого характера. Местами гроза, ветер при грозе 15-20 м/с. На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков, с резкими подъемами уровня воды, с подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженным мест в населенных пунктах. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды на 2-3,5 м, на реках центральных и восточных районов на 1-2м. Наиболее паводкоопасные районы с возможным достижением критических отметок – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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