Для пользователей Instagram разработали собственный мессенджер

В компании Facebook разрабатывают новый мессенджер Threads, который даст пользователям Instagram возможность постоянно быть на связи с людьми из своего списка «лучших друзей», сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Сообщается, что Threads даст пользователям Instagram возможность в автоматическом режиме делиться с ближайшими друзьями своими статусами, которые будут меняться в зависимости от местонахождения и других факторов.

Однако основной функцией Threads станет обмен сообщениями, причем не только текстовыми — приложение позволит задействовать камеру смартфона, чтобы сделать фотографию или видеозапись и тут же отправить их другу. Напрямую из Threads можно будет прочитать и «историю», которую ваш друг создал с помощью опции Instagram Stories.





В мае 2019 года Facebook прекратил работу над приложением Direct, также позволявшим пользователям Instagram обмениваться сообщениями. Это приложение тестировалось в нескольких странах, однако в итоге от его полноценного запуска отказались.

Будет ли запущен Threads и когда это может произойти — пока неизвестно. РБК со ссылкой на The Verge напоминает, что в марте глава Facebook Марк Цукерберг назвал будущим компании обеспечение приватной переписки. «Threads, по-видимому, представляет последнюю из попыток компании по воплощению этой идеи в реальность», — отмечает The Verge.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]