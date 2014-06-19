Новости Общество
Вчера, 23:00

Facebook «шалит»: названа причина сбоев в работе гаджетов

Facebook «шалит»: названа причина сбоев в работе гаджетов

Источник фото: pixabay.com

Причиной массового сбоя приложение по всему миру могла стать проблема с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook (Facebook SDK), сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет The Verge.

Как поясняет издание, многие приложения пользуются сервисом Facebook для авторизации пользователей. Утром 10 июля компания на платформе для разработчиков сообщила, что знает о проблеме и работает над ошибками, с которыми столкнулись пользователи iOS. При этом информация о сбоях у пользователей Android не приводится, отмечает «Газета ру».

Аналогичная проблема с Facebook SDK была 6 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме