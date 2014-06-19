Вчера, 23:00
Facebook «шалит»: названа причина сбоев в работе гаджетов
Причиной массового сбоя приложение по всему миру могла стать проблема с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook (Facebook SDK), сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет The Verge.
Как поясняет издание, многие приложения пользуются сервисом Facebook для авторизации пользователей. Утром 10 июля компания на платформе для разработчиков сообщила, что знает о проблеме и работает над ошибками, с которыми столкнулись пользователи iOS. При этом информация о сбоях у пользователей Android не приводится, отмечает «Газета ру».
Аналогичная проблема с Facebook SDK была 6 мая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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