Вчера, 22:24
Причины не установлены: популярные приложения перестали работать на гаджетах по всему миру
Ряд популярных приложений перестали работать на гаджетах по всему миру. Сбои зафиксировал сервис Downdetector, сообщают «Вести:Приморье».
В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music, отмечает «Газета ру».
На проблемы в работе Viber пожаловались более 600 человек по всему миру. У 71% пользователей не было соединения, 24% — не могли авторизоваться и у 4% не получалось отправить сообщения. Почти аналогичные проблемы были и у пользователей Tinder.
В Instagram 66% пожаловавшихся не могли обновить новостную ленту.
В настоящее время причины массового сбоя в приложениях не установлены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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