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Вчера, 22:24

Причины не установлены: популярные приложения перестали работать на гаджетах по всему миру

Причины не установлены: популярные приложения перестали работать на гаджетах по всему миру

Источник фото: pixabay.com

Ряд популярных приложений перестали работать на гаджетах по всему миру. Сбои зафиксировал сервис Downdetector, сообщают «Вести:Приморье».

В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music, отмечает «Газета ру».

На проблемы в работе Viber пожаловались более 600 человек по всему миру. У 71% пользователей не было соединения, 24% — не могли авторизоваться и у 4% не получалось отправить сообщения. Почти аналогичные проблемы были и у пользователей Tinder.

В Instagram 66% пожаловавшихся не могли обновить новостную ленту.

В настоящее время причины массового сбоя в приложениях не установлены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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