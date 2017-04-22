Новости Общество

Сегодня, 10:19
 

Приморцев еще порадуют жаркие дни в сентябре

Приморцев еще порадуют жаркие дни в сентябре

В сентябре погодная ситуация поменяется в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода", 31 августа фронт уйдет на восток и в Приморском крае изменится погодная ситуация. Ветер сменится на западный, и осадки прекратятся. Днем местами еще возможны кратковременные дожди, но интенсивность их будет ослабевать. В течение дня осадки прекратятся.

С приходом сентября в Приморье установится солнечная, теплая и сухая погода. Смело можно планировать отдых на море. Начинается бархатный сезон. Приморцев еще порадуют жаркие дни.

По данным Примгидромета, средняя месячная температура воздуха в сентябре в Приморье составит +12…+17º, что выше средних многолетних значений на 1-1,5º. Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, в северо-восточной половине  края около него.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря