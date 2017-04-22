Приморцев еще порадуют жаркие дни в сентябре

В сентябре погодная ситуация поменяется в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода", 31 августа фронт уйдет на восток и в Приморском крае изменится погодная ситуация. Ветер сменится на западный, и осадки прекратятся. Днем местами еще возможны кратковременные дожди, но интенсивность их будет ослабевать. В течение дня осадки прекратятся.

С приходом сентября в Приморье установится солнечная, теплая и сухая погода. Смело можно планировать отдых на море. Начинается бархатный сезон. Приморцев еще порадуют жаркие дни.

По данным Примгидромета, средняя месячная температура воздуха в сентябре в Приморье составит +12…+17º, что выше средних многолетних значений на 1-1,5º. Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, в северо-восточной половине края около него.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]