Владивосток с высоты птичьего полета сравнили с Амазонкой

Пассажир авиарейса Шереметьево - Владивосток при заходе самолет на посадку заснял на видео дальневосточную столицу и выложил в социальную сеть.

В комментариях к публикации пользователь сравнил Владивосток с Амазонкой: равнина, на сколько хватает глаз, затоплена водой.

Напомним, за несколько дней во Владивостоке выпало более 150 миллиметров осадков. Подтопленными оказались районы станций Спутник и Океанская, сейчас там работают группы спасателей.

В затруднительной ситуации оказался и местный аэропорт, где затопило автостоянку. Сейчас главная воздушная гавань Приморья работает в штатном режиме.

А в ближайшие сутки краевая столица вновь окажется во власти непогоды. Во Владивостоке снова ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться сильным ветром.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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