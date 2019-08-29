Владивосток с высоты птичьего полета сравнили с Амазонкой
Пассажир авиарейса Шереметьево - Владивосток при заходе самолет на посадку заснял на видео дальневосточную столицу и выложил в социальную сеть.
В комментариях к публикации пользователь сравнил Владивосток с Амазонкой: равнина, на сколько хватает глаз, затоплена водой.
Напомним, за несколько дней во Владивостоке выпало более 150 миллиметров осадков. Подтопленными оказались районы станций Спутник и Океанская, сейчас там работают группы спасателей.
В затруднительной ситуации оказался и местный аэропорт, где затопило автостоянку. Сейчас главная воздушная гавань Приморья работает в штатном режиме.
А в ближайшие сутки краевая столица вновь окажется во власти непогоды. Во Владивостоке снова ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться сильным ветром.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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