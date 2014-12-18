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Вчера, 22:18
 

Доллар не перешагнет порог в 70 рублей минимум до 2024 года

Доллар не перешагнет порог в 70 рублей минимум до 2024 года

Фото: ТАСС

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС, — сообщают «Вести: Приморье».

Министерство представило уточненный макропрогноз, в котором ухудшило ряд показателей, в том числе прогноз по курсу рубля.

Согласно консервативному сценарию, среднегодовой курс рубля составит 65,4 рубля за $1 в 2019 году, 68,7 рубля за $1 в 2020 году, 69,3 рубля за $1 в 2021 году, 69,8 рубля за $1 в 2022 году, 70,1 рубля за $1 в 2023 году, 70,5 рубля за $1 в 2024 году.

Цена нефти составит $62,2 за баррель в 2019 году, $42,5 — в 2020, $43,3 — в 2021, $44,2 — в 2022, $45 — в 2023, $45,9 —  в 2024 году.

Правда, в базовом сценарии, который принят за основу прогноза, курс рубля по итогам 2019 года был пересмотрен в сторону понижения - до уровня 65,4 рубля за $1 вместо 65,1 рубля в апрельском прогнозе. И вплоть до 2024 года будет держаться в рамках 70 рублей, не пересекая эту отметку.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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