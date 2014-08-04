5 млн. рублей собрали неравнодушные приморцы в ходе акции "Помоги собраться в школу"

Более 5,3 тысячи школьников Приморья получили благотворительную помощь к началу учебного года. Неравнодушные жители края собрали для детей из семей, нуждающихся в поддержке государства, канцелярские принадлежности, ранцы, средства на школьную одежду и обувь, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, по предварительным подсчетам удалось собрать почти 5 миллионов рублей. В основном, это средства, собранные трудовыми коллективами, предпринимателями, общественниками.

В Пожарском районе организатором акции выступила администрация Лучегорска. На празднике во дворце культуры ранцы со всем необходимым для занятий получили 110 детей из семей с низким достатком.

44 набора со школьными принадлежностями передали в дар детям Большого Камня представители местного отделения движения «Матери России» и Газпромбанка. А родителям были вручены талоны на получение продуктовых наборов в магазине «Каскад».

Более 100 тысяч рублей на помощь в сборе детей к школе выделили в Спасской районной и городской администрациях. На средства, предоставленные Хасанской районной администрацией, закупили школьные принадлежности для детей в социально опасном положении. Первыми 25 наборов получили дети из Славянки.

«В подготовке подарков нам помогала индивидуальный предприниматель Наталья Пряхина», – подчеркнули в местной администрации.

Более 280 тысяч рублей собрали в ходе акции артемовцы. В списке благотворителей – организации, частные предприниматели, обычные горожане. К примеру, жительница Артема Нина Черемных уже шестой год приносит в фонд социальной поддержки канцелярию и портфели для первоклассников

Помимо денежных средств, ООО «Стандарт», ОАО «Далькомбанк» и Контрольно-счетная палата Артема предоставили канцелярских товаров на сумму 12 тысяч рублей. Сеть магазинов «Счастливое детство» и магазин «Детландия» передали блузки, брюки и обувь.

В Уссурийске акцию поддержали «серебряные» волонтеры. Активистам удалось собрать в школу 25 будущих первоклассников. 10 комплектов одежды получили учащиеся начальной школы.

Напомним, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» традиционно проходит во всех муниципальных образованиях Приморья накануне нового учебного года. Собранная приморцами помощь оправляется в семьи, нуждающиеся в поддержке государства.

С этого года дополнительную помощь для подготовки детей к школе получили многодетные семьи Приморья. По закону, инициированному Губернатором края Олегом Кожемяко, такие семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена, в том числе, на школьно-письменные принадлежности

По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, финансовая помощь государства, обозначенная национальным проектом «Демография», – это поддержка семей при рождении детей.

«Благотворительная акция августа – это реальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы благодарны всем, кто ежегодно на нее откликается», – комментирует глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]