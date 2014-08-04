Приморцев приглашают принять участие в акции «Помоги собраться в школу»

Всех неравнодушных приморцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ее цель – помочь собрать к учебному году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщают «Вести:Приморье».

По информации министерства труда и социальной политики Приморья, такая ежегодная акция в помощь детям из неблагополучных семей традиционно стартует в крае в начале августа с 2002 года.

«Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, просто неравнодушные граждане делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры – все, что необходимо ученику. Кроме того, благотворители передают детям одежду и обувь», – говорят специалисты.

В прошлом году в ходе акции приморцы помогли собрать в школу более 5,3 тысячи детей. На школьные товары направили почти 5 миллионов рублей благотворительных средств, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Кроме того, дополнительную помощь для подготовки детей к школе получат и многодетные семьи Приморья. По закону, инициированному губернатором края Олегом Кожемяко, такие семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена, в том числе, на школьно-письменные принадлежности.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, родителям, семейный бюджет которых не позволяет обеспечить детей к школе, важна любая поддержка.

«Зачастую у таких семей нет возможности приобрести необходимые школьные принадлежности, поэтому приветствуется не только финансовая поддержка, но и помощь школьными ранцами, тетрадями, ручками и другой канцелярией. Мы признательны всем, кто откликается на доброе дело», – отмечает глава ведомства.

Специалисты напоминают: стать участником акции и оказать посильную помощь детям очень просто. Достаточно обратиться в структурные подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения». Благотворительную помощь можно доставить непосредственно в социально-реабилитационные центры и в филиалы Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН). Адреса и телефоны указаны на сайте учреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]