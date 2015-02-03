Масло  от несуществующего производителя продается во Владивостоке

Мясо с истекшим сроком годности и масло от производителя-фантома обнаружили в ходе проверки сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

При проведении проверки в одном из магазинов Владивостока, расположенного на улице Некрасовская, должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлена продукция с признаками фальсификации, а также с истекшими сроками годности.

В ходе проверки установлено, что часть продукции хранится в торговой точке с нарушением ветеринарно-санитарного законодательства. В частности, в морозильной камере обнаружено мясо, согласно маркировке, произведенное 28 января 2019 года со сроком годности не более шести месяцев.

Кроме того, в ходе осмотра мест хранения пищевой продукции обнаружено масло сливочное «Традиционное» производителя ООО «Торгсиб-НСК».

Данный изготовитель относится к предприятиям-фантомам. По данным Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, по указанному на маркировке адресу производитель отсутствует. Адрес на маркировке - фальшивый.

Продукция с признаками фальсификации и с истекшими сроками годности изъята из реализации и помещена на изолированное хранение.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении продавца возбуждено административное производство. После его рассмотрения будет назначено административное наказание в виде штрафа, а небезопасная продукция – утилизирована или уничтожена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]