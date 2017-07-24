Урожая не будет: природа наказала аграриев Уссурийска на 51 млн. рублей
По предварительным данным, от дождей пострадало 1167 га сельхозугодий, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию Уссурийского городского округа.
По информации управления, погибли зерновые, а также картофель, помидоры, баклажаны, лук и другие овощи. Предварительный ущерб для сельского хозяйства округа составил 51 млн рублей.
Транспортное сообщение ограничено только на дороге между селами Утесное и Линевичи. Там произошел перелив через дорожное полотно. Проезд доступен только для машин высокой проходимости.
Ежедневно специалисты уссурийского «Водоканала» заняты на обработке источников питьевой воды. За последние две недели рабочие бригады провели первичную дезинфекцию 51 колодца, вторично промыли 31.
За возмещением ущерба в результате чрезвычайной ситуации в администрацию округа обратился 371 человек. Больше всего обращений поступило от городских жителей. На начало дня 30 августа зафиксировано 182 заявления об ущербе в результате подтопления домов (город – 145, село – 37) и 359 – по утрате урожая. В список на выплаты включены 255 человек. Отказано в компенсации 38 гражданам. С начала введения режима ЧС специалисты осмотрели уже 395 адресов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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