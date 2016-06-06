4 из 9 млн. рублей компенсации выплатили пострадавшим от наводнения жителям Уссурийска

Более 4 миллионов рублей выплатили пострадавшим в результате ЧС в Уссурийске. Чтобы получить компенсационную выплату гражданам, пострадавшим от паводка, необходимо обратиться в отделение Почты России по месту регистрации, - сообщили "Вестям: Приморье" в администрации Уссурийска.

По последним данным, в списки на выплаты компенсаций включены 312 человек, общая сумма ущерба составила 9 миллионов 420 тысяч рублей. Выплаты производятся из резервного фонда администрации Уссурийского городского округа.

Сотрудники отделений связи разносят извещения о выплате по почтовым ящикам. На сегодня произведена 181 выплата на сумму 4 миллиона 150 тысяч рублей.

По информации оперативного штаба, в Уссурийском городском округе за возмещением ущерба в результате чрезвычайной ситуации в администрацию обратилось 404 человека, из них 231 — городские жители и 173 — сельские.

Всего зарегистрировано 189 заявлений об ущербе в результате подтопления домов (город – 152, село – 37) и 391 – об утрате урожая на земельных участках.

Администрация Уссурийска установила новый порядок возмещения ущерба гражданам, пострадавшим в результате ЧС на территории Уссурийского городского округа, который значительно упрощает процедуру выплаты компенсации.

Согласно ему, подтвердить факт проживания в жилом помещении можно несколькими способами: если человек имеет регистрацию по месту жительства; если есть вступившее в силу решение суда, подтверждающее факт проживания граждан в жилых домах, попавших в зону ЧС, вынесенное в 2015, 2016, 2017, 2018 годах; если есть документы, подтверждающие право владения и право пользования жилым помещением (например, свидетельство о регистрации права собственности, выписки из ЕГРН, договоры купли-продажи, дарения, а также договоры социального найма, аренды или ордер).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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