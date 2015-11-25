"Я отведу тебя в музей": Кожемяко провел для детей экскурсию в музее им. Арсеньева

Губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне Дня знаний, 31 августа, провел для юных приморцев экскурсию по Приморскому государственному музею имени Арсеньева. Открытые уроки краеведения, по его мнению, должны стать постоянной практикой в регионе.

В форме открытого урока о жизни предков, об исследователях Приморья Олег Кожемяко при содействии директора музея Виктора Шалая – рассказал воспитанникам двух владивостоксих центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общение с Губернатором было простым и ненавязчивым – участники урока оказались очень любознательными, с большим интересом задавали вопросы про экспонаты музея и с присущей малышам непосредственностью комментировали слова главы края. Олег Кожемяко поведал юным исследователям о первых поселениях, которые появились на территории современного Приморья примерно 35 тысяч лет назад, о том, какие народы первыми заселили край, познакомил с их обычаями, показал предметы быта.

«Народы, жившие по берегам Амура, вели заготовку рыбы и шили одежду из рыбьей кожи, поняв ее прочность», – отметил Губернатор.

«Как бронежилеты», – восхитились мальчишки.

Глава региона поведал ребятам про охотника и следопыта Дерсу Узала, который вместе с известным русским путешественником Владимиром Арсеньевым, прошел многие километры уссурийской тайги. А также посоветовал юным приморцам однажды посетить поселки Красный Яр и Агзу на севере Приморья, которые до сих пор населяют представители коренных народов.

В зале под названием «Кабинет исследователя» дети изучили одну из карт, составленную графом Муравьевым-Амурским, который определил место порта Владивосток и распорядился именовать заливы – Амурским, Уссурийским и заливом Петра Великого. Глава региона показал ребятам, где на карте расположена бухта Новик, остров Русский, и рассказал о будущем, которое ждет эту территорию.

В формате игры юные посетители музея узнали об истории развития предпринимательства во Владивостоке – потрогав и даже понюхав какой-либо из экспонатов, пытались угадать, чем когда-то занимались жители города – продавали духи, ловили рыбу или добывали китовый ус. Также смогли подержать в руках кирпичи, из которых построены многие известные здания в городе, включая сам музей, и разглядеть сургучную печать военного губернатора и командующего войсками Приморской области 19 века.

Олег Кожемяко подчеркнул, что подобные уроки должны стать постоянной практикой в Приморье.

«Считаю, что дети должны знать историю своего края, интересную, богатую, насчитывающую более тысячи лет. Такие уроки обязательно должны войти в практику, в 2020 году мы начнем подготовку учебника краеведения для школьников, чтобы ребята любили родной край и передавали знания о нем из поколения в поколение», – прокомментировал после экскурсии Губернатор.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]