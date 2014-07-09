Краеведческий музей Лучегорска готовят к расширению

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил краеведческий музей Лучегорска во время рабочей поездки в муниципалитет в воскресенье, 10 января. Глава региона ознакомился с экспозициями и высоко оценил работу сотрудников музея по популяризации изучения истории родного края и района, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Краеведы Пожарского района устроили губернатору экскурсию по всем залам музея. Отдельная экспозиция посвящена традициям празднования Нового года в Пожарском районе – в зале собраны раритетные игрушки, памятные фотографии и плакаты, дорогие сердцу предметы быта.

По соседству находится зал воинской славы жителей Пожарского района, отдельная экспозиция посвящена истории Пожарского района, достижениям промышленности и выдающимся людям.

Интересная экспозиция представлена в зале природы и этноса – особую атмосферу создают льющиеся из динамиков звуки природы и национальные песни коренных народов Приморского края.

При этом краеведческий музей продолжает расширяться – сотрудники ведут ремонт новых помещений и готовятся представить вниманию жителей и гостей района новые исторические артефакты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]