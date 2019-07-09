Губернатор Приморья распорядился увеличить единовременные выплаты медикам

Вопрос кадровой обеспеченности больниц остается ключевым в работе по созданию надежной системы здравоохранения на отдаленных территориях Приморья. В ходе рабочей поездки в Пожарский район в воскресенье, 10 января, губернатор края Олег Кожемяко побывал в медицинских учреждениях Лучегорска, оценил состояние материально-технической базы и пообщался с врачами, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В Пожарской центральной районной больнице глава региона осмотрел роддом, терапевтическое и гинекологическое отделения, а после провел совещание с коллективом, чтобы узнать, чем живет главная больница одного из крупнейших районов Приморья. Врачи попросили оборудование для проведения детского ФГДС, и губернатор взял данный вопрос на контроль.

Также Олег Кожемяко побывал в районной поликлинике и выяснил, что в учреждении не хватает терапевтов – штат заполнен только на 50%.

«Необходимо принимать все меры, чтобы специалисты сюда приходили. Примем решение по северным районам об увеличении единовременной выплаты, предоставлению дополнительных льгот. В этом году не поступили по целевому набору в медицинские университеты ребята из Пожарского района – это говорит о том, что нужно организовывать специализированные классы в школах, кружки красного креста и полумесяца, готовить специалистов, которые после обучения вернутся сюда и будут лечить людей, живущих на территории района», – подчеркнул губернатор.

Продолжится и работа по технологическому развитию больниц Пожарского района, увеличится социальная помощь пациентам, которым необходимо проведение сложных операций.

«Оборудование здесь есть, в этом году дополнительно поставим рентгеновский аппарат, УЗИ, эндоскопическую стойку. Выделены на три года 77 миллионов рублей, чтобы привести в соответствие с современными требованиями поликлинику – она будет входить в категорию ”бережливой поликлиники”, в этом году должна быть заведена система электронного учета карточек, внедрена единая база медицинских данных, чтобы местные врачи могли консультироваться с краевыми специалистами. Помимо этого нужно решить вопросы по сердечно-сосудистым и наркологическим заболеваниям, офтальмологии, чтобы люди могли выезжать на операции во Владивосток, в том числе возьмем на себя оплату транспорта и процедур для малообеспеченных категорий населения», – подытожил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]