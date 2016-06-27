Приморским медикам помогут в оплате ипотеки

Технологии бережливого производства успешно внедряют в поликлинике №6 Владивостока. В этом убедился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 5 февраля глава региона побывал в медицинском учреждении, пообщался с его персоналом и пациентами, а также оценил оснащение врачебных кабинетов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

«Внедрение принципов “бережливой поликлиники” имеет большое значение, поскольку действительно помогают пациентам лучше ориентироваться в учреждении, удобнее записываться на прием, всегда иметь обратную связь от врачей. Несмотря на то, что учреждение имеет несколько филиалов и располагается в корпусах на Надибаидзе, Сахалинской, Борисенко, работа здесь организована должным образом. Самое главное – пациенты довольны, им не приходится ждать в очередях. Я уверен, такой опыт нужно распространять на территорию всего Приморского края», – отметил губернатор.

Во время осмотра поликлиники губернатор пообщался с сотрудниками, в том числе молодыми специалистами. В учреждении работают более 20 вчерашних выпускников, и в ближайшее время их должно стать еще больше. В рамках целевой подготовки в Тихоокеанском государственном медицинском университете учатся 18 студентов и 13 врачей-ординаторов, которые также пополнят ряды работников Владивостокской поликлиники №6.

Глава региона подчеркнул, что в крае действуют различные меры поддержки для молодых специалистов, в том числе единовременные денежные выплаты при трудоустройстве, компенсации за съем жилья, выплаты за раннюю диагностику злокачественных образований. При этом уже весной в Приморье должна появиться еще одна мера поддержки – материальная помощь в оплате ипотеки.

«Сейчас по просьбе молодых специалистов мы рассматриваем возможность выделения денежных средств не только на съем жилья, но и на оплату ипотеки. Внесем корректировки в соответствующие нормативные документы. По решению Президента, в крае уже можно оформить ипотеку под 2%. Мы же, со своей стороны, поможем ее оплатить. Думаю, это будет хорошее решение для тех, кто решил связать себя и с профессией, и с Приморским краем. Приложим усилия, чтобы с конца марта это уже работало», – подчеркнул губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]