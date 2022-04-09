Соляную комнату откроют через неделю в Большом Камне

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с жителями Большого Камня 8 апреля, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил в начале своего выступления губернатор, визит в Большой Камень – первая из целой череды поездок по краю, которые он планирует совершить в ближайшее время. В последние два года не было возможности проводить такие большие встречи с жителями из-за ковидных ограничений, а они являются важной частью работы, поскольку позволяют выстроить прямой и открытый диалог с населением.

«Нам нужно было это общение, чтобы люди могли высказаться, задать свои вопросы, довести все, что они считают нужным, до главы региона. Один из проблемных вопросов, который озвучили на встрече, касался стоков, которые поступают от компании “Доброфлот” в центральную канализационную сеть. Из-за этого распространяются неприятные запахи. Эти решения были заложены давно и, скорее всего, заложены неправильно. Я дал поручение специалистам провести исследование и на месте сделать нормальные очистные сооружения. Это возможно. Есть все необходимые технологии», – заявил Олег Кожемяко.

Еще один вопрос касался деятельности «Доброфлота» в микрорайоне Южная Лифляндия, где, по словам жителей, также возникают неприятные запахи от производства муки, переработки рыбы.

«В самое ближайшее время компания должна поставить новые фильтры. Они заверили, что таких запахов больше не будет», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Сразу несколько обращений касались строительства объездной дороги в Большом Камне.

«Вопрос обозначается остро. Здесь были представители Корпорации развития Дальнего Востока, они отвечают за эту дорогу и заверили, что в этом году ее должны начать делать. Документация необходимая уже есть», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Жители Большого Камня также поинтересовались, почему не работает соляная комната в детской поликлинике. Ответ дали присутствующие в зале представители краевого министерства здравоохранения. В настоящее время в учреждении нет врача-физиотерапевта. А поскольку это физиотерапевтическая процедура, выдавать направление может только профильный специалист.

В ведомстве также подчеркнули, что врач-физиотерапевт для поликлиники уже найден, он выходит на работу через неделю. А учитывая востребованность галокамеры, прорабатывается вопрос привлечения специалистов из других медицинских организаций Приморья.

Во время встречи поступали также вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, образования, культуры, молодежной политики и патриотического воспитания. Помимо общих, актуальных для большого количества жителей обращений были и частные. К примеру, на улице Дачная положили водопровод и в результате всю ее перекопали, в том числе въезды и выезды. Губернатор поручил разобраться в озвученной проблеме и как можно быстрее найти решение.

Кроме того, поступали обращения, связанные с обустройством пляжей, строительством металлургического комбината, установкой детских и спортивных площадок, благоустройством дворовых территорий.

«Большой Камень – город, у которого большое будущее. Мы, со своей стороны, не оставляем его без внимания. Он важен для нашего края, Дальнего Востока и всей страны. Будем обязательно еще встречаться, “сверять часы”, чтобы и жилье сдалось в этом году, и поликлиника начала работу, и медработники приехали. Будем заниматься проектированием взрослой поликлиники и стационара. Это очень важно», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел 8 апреля в Большом Камне. Глава региона побывал в Народном парке – объект планируется благоустроить в текущем году, в Дальневосточном судостроительном колледже, вручил ключи от новых квартир детям-сиротам и провел совещание по социально-экономическому развитию городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]