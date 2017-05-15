Анонсы на 25 ноября
Анонсы на 25 ноября
19:00 – FESCO Hall, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, концерт «Музыка в темноте»
Постоянная экспозиция «Портрет семьи Сухановых», г. Владивосток, ул. Суханова, д. 9
Постоянная экспозиция
«За службу и храбрость. Награды России» - до 21 января, музей имени Арсеньева, г. Владивосток, ул. Светланская, д 20.
Постоянная экспозиция
«Археология Приморья», музей имени Арсеньева, г. Владивосток, ул. Светланская, д 20.
Выставка
«Человек в пути», Дом путешественника Арсеньева, г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 7Б.
Выставка-конкурс
«Маленький принц», 15:30, отделение «Союза художников России», г. Владивосток, ул. Алеутская, 14-а.
Путешествие в сказку
"Пушкинград", Усадьба Вавилово, г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а, 10:00.
Выставка вертолетов
Международный аэропорт - Терминал В, 10:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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