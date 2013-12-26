Исторический парк «Россия – моя история» открылся во Владивостоке

Еще один масштабный культурный центр распахнул свои двери в приморской столице – в субботу, 26 декабря, во Владивостоке открылся исторический парк «Россия – моя история». В торжественной церемонии запуска музея принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края

Исторические парки «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает уже 23 города. Среди них теперь – и столица Дальнего Востока.

Со знаменательным событием жителей и гостей региона поздравил Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил уверенность, что парк станет одной из самых востребованных площадок для исторического образования в крае, будет развиваться в этой сфере и привносить в нее новые формы изучения истории.

«Мы в свою очередь сейчас делаем все, чтобы вновь вернуть уроки исторической памяти в школы, создаем учебники краеведения, чтобы дать возможность жителям Приморья больше узнать об истории родного края. Уверен, что музей будет центром притяжения для тех, кто изучает историю и любит культуру. Благодарю всех, кто принимал участие в создании парка, прежде всего Президента России Владимира Владимировича Путина, ведь это его проект», – отметил руководитель региона.

Создателями парка стали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Здесь установлено новейшее проекционное, звуковое оборудование, сенсорные экраны, а об истории родного государства рассказывается в доступной форме как для взрослых, так и для детей.

Глава региона, вместе с другими почетными гостями осмотрел мультимедийные экспозиции парка. Всего их четыре: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945 – 2016». Каждая из них включает региональную составляющую, отражающую события и факты из истории Приморья тех лет, имеющие значение для всей страны.

По окончании экскурсии Олег Кожемяко оставил свое пожелание в Летописи музея.

Отметим, до нового года все гости исторического парка могут посетить экспозиции бесплатно. В 2021 году музей ждет гостей уже с 3 января. Расписание экскурсий и стоимость билетов можно узнать на сайте.

Напомним, исторический парк «Россия – моя история» создан в краевой столице при поддержке Администрации Президента России, Минкультуры РФ, Минвостокразвития РФ, Правительства Приморского края и Газпрома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]