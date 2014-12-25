Авария оставила без холодной воды тысячи жителей Владивостока

12 улиц Владивостока остались из-за аварии без холодной воды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис "Отключения воды и света. Владивосток". По осторожным оценкам коммунальщиков аварию ликвидируют поздно ночью 2 сентября.

Список адресов:

Крыгина ул. 15, 17, 28, 30, 34, 40, 42, 42А, 53, 76, 78, 82, 84, 86В, 94, 105 стр.1, 36

Бестужева ул. 5, 22

Верхнепортовая ул. 9, 9А, 11, 30, 50, 64А

Леонова ул. 21А, 22А, 27, 31, 64, 66, 66 стр.2

Морозова ул. 7

Острякова пр-кт 9

Перекопский пер. 7

Пестеля ул. 5

Саратовская ул. 6, 7, 13

Сипягина ул. 19, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34

Станюковича ул. 12, 16, 39, 49, 54Г

Стрельникова ул. 8

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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