Авария оставила без холодной воды тысячи жителей Владивостока
12 улиц Владивостока остались из-за аварии без холодной воды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис "Отключения воды и света. Владивосток". По осторожным оценкам коммунальщиков аварию ликвидируют поздно ночью 2 сентября.
Список адресов:
Крыгина ул. 15, 17, 28, 30, 34, 40, 42, 42А, 53, 76, 78, 82, 84, 86В, 94, 105 стр.1, 36
Бестужева ул. 5, 22
Верхнепортовая ул. 9, 9А, 11, 30, 50, 64А
Леонова ул. 21А, 22А, 27, 31, 64, 66, 66 стр.2
Морозова ул. 7
Острякова пр-кт 9
Перекопский пер. 7
Пестеля ул. 5
Саратовская ул. 6, 7, 13
Сипягина ул. 19, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34
Станюковича ул. 12, 16, 39, 49, 54Г
Стрельникова ул. 8
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
23.09.2018 Из-за аварии крупный микрорайон Владивостока остался без холодной воды
-
17.05.2018 Крупный микрорайон Владивостока остался без холодной воды (список адресов)
-
13.03.2018 429 домов Владивостока останутся без холодной воды (уточненный список адресов)
-
11.12.2017 12 декабря во Владивостоке пройдет "очаговое" отключение холодной воды (список адресов)
-
26.11.2016 Из-за аварии крупный микрорайон Владивостока остался без холодной воды(список адресов)
-
25.12.2014 Из-за аварии сотни домов Владивостока остались без холодной воды(СПИСОК АДРЕСОВ)
Добавить комментарий