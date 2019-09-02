Последний мост смыло в приморской Новороссии в результате паводка

Повреждения паводковыми водами получил подвесной пешеходный переход (мост) между правым и левым частями бывшего гарнизона в селе Новороссия на улице Школьной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю, с 27 по 28 августа прошли сильные и очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее, что вызвало подъём воды в реке Шкотовка. Прохождение максимального уровня дождевого паводка произошло 31 августа, но не достигло опасных отметок. В настоящее время уровень воды в реке падает. Вода сходит с поймы.

Сообщение между частями посёлка Новороссия осуществляется по грунтовой дороге, протяжённость маршрута 4 км. Работы по восстановлению пешеходного сообщения планируется начать после спада воды в реке Шкотовка, предварительно запланировано начать работы 02.09.2019.

Мост на балансе Шкотовского района не состоит.

По словам жителей Новороссии, после каждого тайфуна они остаются без связи с внешним миром. Единственную переправу через реку регулярно разрушает стихия. В прошлом году "Вести: Приморье" сняли об этом сюжет "Новороссия снова отрезана от внешнего мира".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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