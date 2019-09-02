Один из выставочных комплексов Владивостока при поддержке генерального консульства Японии приглашает удивиться искусству Страны восходящего солнца. А это - филигранное мастерство от неизвестных оружейников эпохи Мэйдзи до настоящих современных юмористов в искусстве.

Первое, о чем вспоминаешь, уже выходя — коты. Много котов. Их никто не считал, конечно, но это всё графика Наоки Нишиваки. И усатых-полосатых он выписывал вручную, от самого центра. Еще — капустные листы, словно хозяйка готовилась делать голубцы, да позабыла. А капуста застыла. Это ведь глина полимерная. И того же материала — смешные зверята и великолепная зеленая гусеница. И эта еда.

И эта корзина. Издали принимаешь её за гостевую, оригинальную такую полочку, откуда можно брать напитки. Вблизи понимаешь - скорее складывать.

Надежда Сухарева, заведующая музейно-выставочным комплексом ВГУЭС: «Некоторые наши посетители хотят не только перевернуть, но и доложить эту инсталляцию. И очень удивляются, когда узнают, что это не жестяные банки и не мусор, а сделано современным автором из керамики, повторяя практически полностью и форму, и текстуру предмета».

Надежда Сухарева экспозицию изучила еще в описаниях и фото. Редкий случай, когда японский выставочный проект с участием лучшего графика островного государства и раритетов эпохи Мэйдзи — из Петербурга и Екатеринбурга, где демонстрировался на ведущих арт-площадках и Ельцин-центре, попадает в университетский музей! Эта вышивка шёлком Эры, когда клану самураев суждено было уйти на покой. Оттуда же и бронзовые существа, которых, не разделяй нас витрина, можно было бы расшевелить за клешни.

Надежда Сухарева: «Япония взяла курс на профессиональную армию и перевооружение и по указу о запрете на ношение мечей, это оружие из обыденной жизни японцев ушло. Мастера, чтобы не остаться без работы, стали делать такие фигурки — дзидзаэ-кимоно — на экспорт, и они находили самый горячий прием в Европе, в США и, возможно, даже в России».

Здесь многое можно рассматривать пристально, с увеличением. И тогда перед глазами разыгрываются сценки из жизни токийского квартала Нихонбаси с универмагом Мицукоси, где семейство примеряет обновки. Или эту груду угля — точеную работу из текстиля, между прочим. Ведь уголь — это ткань, возможно, полотенца. А может быть и плотно сложенные кимоно. Филигранное мастерство Японии — у нас до 26 сентября, дальше — путешествие в Румынию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]