Администрация Приморья и профсоюзы подготовят обращение по возобновлению производства «Михайловского бройлера»

Важное для сельскохозяйственной отрасли предприятие – птицефабрика «Михайловский бройлер» – должно возобновить работу как можно быстрее. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с председателем федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым в воскресенье, 1 сентября.

Как сообщили в администрации края, профсоюзные организации как на территории Приморья, так и всей страны, являются надежными партнерами власти в решении вопросов, связанных с трудовой деятельностью.

«У нас сложилась хорошая традиция сотрудничества с профсоюзами. Для нас очень важна совместная работа в решении задач, связанных с защитой и коллективов, и трудовых прав. Вместе мы принимали решения по исправлению ситуации на БОРе в Дальнегорске, которое является градообразующим предприятием – нашли нужные механизмы. Теперь хотел бы с вами обсудить вопрос по птицефабрике “Михайловский бройлер”, с тем, чтобы вы взяли этот вопрос под свой контроль и оказали нам содействие», – обозначил Олег Кожемяко.

По словам главы региона, птицефабрика – не только одно из градообразующих производств для поселка Заводской, но и важное предприятие для всей сельскохозяйственой отрасли Приморья, поэтому оно должно функционировать и обеспечивать местных жителей рабочими местами.

«В целом из 15 тысяч населения 1,5 тысячи работали на фабрике. Чтобы запустить производство, мы нашли инвесторов, которые могут зайти на объект и начать технологический цикл. Но так как арест наложен на все помещения, то ни о какой продаже речи идти не может. Считаем необходимым совместно обратиться в следственные органы с обращением о наложении ареста на те активы, которые не мешают технологическому процессу», – заявил губернатор края.

Михаил Шмаков поддержал инициативу главы Приморья. По его словам, по подобным вопросам, проработанным совместно с Администрацией края ранее, уже есть положительные решения.

«Мы обсуждали с коллегами этот вопрос и у нас есть положительный опыт по предприятию “Спасскцемент”. Благодаря нашему совместному обращению выведены из-под ареста средства, которые идут на оплату труда. Здесь также важно, чтобы предприятие работало, а люди получали заработную плату», – сказал он.

Итогом встречи стала договоренность проработать этот вопрос более детально и направить обращение в соответствующие органы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]