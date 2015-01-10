Пассажир автобуса пострадал в ДТП во Владивостоке

Airwave решил проскочить перед автобусом, но не успел. ДТП случилось в районе остановки Фирсова во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, в результате ДТП пострадал пассажир автобуса, он госпитализирован.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru