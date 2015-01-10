Пассажир автобуса пострадал в ДТП во Владивостоке
Airwave решил проскочить перед автобусом, но не успел. ДТП случилось в районе остановки Фирсова во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, в результате ДТП пострадал пассажир автобуса, он госпитализирован.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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