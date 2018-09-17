В конце недели погода испортится в Приморье

В Приморье наконец настало лето. Большая часть недели в Приморье будет погожей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примопгода.ру". Над краем усилится гребень Тихоокеанского антициклона, который обеспечит на большей территории спокойную и без осадков погоду. Лишь в отдельных районах на фоне поля повышенного атмосферного давления могут пройти кратковременные дожди. В отдельных районах туман. В ночные часы температура воздуха +12…+19 °С, в горных районах воздух выхолодится до +6…+10 °С. Днём тепло, на большей территории воздух прогреется до летних значений, на побережье будет прохладней.

В последний рабочий день синоптическая ситуация над краем изменится. Подойдут очередные фронтальные разделы, в Приморье местами начнутся дожди. Значения минимальных температур останутся без изменений. Максимальные температуры станут на 2–4 градуса ниже.

Во Владивостоке большая часть недели простоит без осадков. Небольшой дождь вероятен лишь в последний рабочий день. Начало недели будет солнечным, днём воздух прогреется до +23…+26 °С. В ночные часы +16…+18 °С. С середины недели облачности над городом прибавится, и фон максимальных температур понизится на 2–5 градусов. Минимальные температуры воздуха существенно меняться не будут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]