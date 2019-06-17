Августовская жара возвращается в Приморье, но не во Владивосток

В минувшие выходные дни синоптическая ситуация над Приморьем была разной. В субботу над краем преобладало поле повышенного атмосферного давления, осадков не наблюдалось. Фон минимальных температур воздуха составил +12…+18 °C. День выдался жарким, столбики термометров поднимались до +27…+34 °C.

В ночь на воскресенье подошли очередные фронтальные разделы, в Приморье местами начались дожди. Днём атмосферные фронты смещались над краем и вызвали на большей территории дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремели грозы. Количество осадков колебалось от 1 до 13 мм, наиболее интенсивные дожди прошли в центральных и местами в западных районах, здесь выпало от 16 до 33 мм. Минимальные температуры воздуха повысились на 2–4 градуса и достигли +15…+22 °C.

Днём из-за дождей фон максимальных температур понизился до +21…+29 °C, на восточном побережье +18…+20 °C. Ночью дожди ослабели. Местами отмечался туман. Температурный фон остался на уровне прошедшей ночи.

В понедельник, 5 августа, и ближайшей ночью в Приморье сохраняется вероятность кратковременных дождей. Днём столбики термометров вновь поднимутся до +27…+34 °C. Минимальные температуры воздуха в пределах +16…+22 °C.

Во вторник днём с северо-запада подойдут новые фронтальные разделы, которые во второй половине дня местами вызовут дожди, при этом на большей территории всё же обойдётся без осадков. Максимальный фон температур высокий, на уровне сегодняшнего дня, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в прошедшие выходные дни существенных осадков не наблюдалось, но погода отличалась.

Суббота при переменной облачности выдалась жаркой, столбики термометров поднялись до +30…+31 °C, ночью понизилась до +22…+24 °C. Днём в воскресенье погода ухудшилась: стало облачно, немного поморосило, город накрыл туман. Суточная амплитуда температуры оказалась небольшой, столбики термометров поднялись только до +23…+26 °C.

Минувшей ночью в столице Дальнего Востока сохранялся туман, осадков не наблюдалось. Минимальная температура воздуха оставалась прежней. Утром туман рассеялся, прояснило, воздух прогреется до +28…+30 °C.

В ближайшие сутки во Владивостоке погода без изменений. Температурный фон существенно не поменяется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]