Георгиевскую ленту весом в 100 кг развернули во Владивостоке
Георгиевскую ленту длиной 300 м и весом более 100 кг развернули во Владивостоке в годовщину окончания Второй мировой войны, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Дальневосточная столица встретила участников второго этапа Всероссийского автопробега «Юнармия – от Победы к победам». Сегодня на Корабельной набережной они вместе с юными горожанами провели патриотический флешмоб, раскрыв рекордную по своим размерам георгиевскую ленточку.
Привезли георгиевскую ленту площадью около 2 тысяч квадратных метров участники патриотического автопробега «Юнармия – от Победы к победам», которые уже побывали в 15 городах Сибири и Дальнего Востока. Во Владивостоке они почтили память погибших солдат, раскрыв ее с представителями молодежных общественных объединений, школьниками, студентами и курсантами владивостоксих учреждений среднего и высшего образования.
«Мы не просто соединяем исторические даты – 9 мая, День Победы и 2 сентября, – отметил Павел Григорьев, член Общественной палаты – начальник штаба «Юнармии» Владимирской обрасти. – Этой миссией мы обращаем свой взор к опыту предков - от былинных богатырей до вежливых людей - в городе воинской славы Владивостоке».
Уже в ближайшее время участники автопробега отправятся на остров Сахалин и Курильские острова, а затем будут держать путь на Берлин.
7 мая георгиевская лента длиной 300 метров и весом более 100 килограмм была развернута в Москве. После этого ее передали участникам Всероссийского автопробега «Юнармия – от Победы к победам», которые ежемесячно проводят подобные флешмобы в городах страны в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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