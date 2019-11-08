Владивостокцы зажгли огонь на маяке мыса Анива и развернули георгиевскую ленту

31-метровый маяк Анива – один из самых узнаваемых символов Сахалина. К 75-летию окончания Второй мировой войны энтузиасты из Владивостока зажгли погасший маяк и развернули георгиевскую ленту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Ехать в одну из самых дальних точек страны, чтобы посмотреть на маяк Анива, может, на первый взгляд, показаться безумием. Добираться до него не только нелегко, но и опасно. От ближайшего к нему села Новиково – 40 км по морю, это около полутора часов на катере. Возле башни туристов встречают мощные волны, которые могут перевернуть катер, но смельчаков это не пугает.

В этом году отмечается 75 лет окончания Второй мировой войны, по итогам которой юг Сахалина перешёл к СССР. В честь памятной даты на маяк Анива отправились энтузиасты из Владивостока, которые вновь зажгли погасший маяк при помощи фонаря и развернули в башне георгиевскую ленту.

Маяк возвышается на скале под названием Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Сооружение было выстроено из бетона в 1939 году японцами, которые тогда ещё владели южной частью Сахалина. Автором проекта стал инженер Миуро Синобу. Высота маяка – 31 м, дальность действия – 28,16 км (17,5 мили).

Когда остров отошёл от Японии к СССР, маяком стали пользоваться военные. Изначально он работал на дизельном топливе, а в 1990-е – на атомном, благодаря чему удалось добиться его автономности на несколько лет вперёд. Специально для этого были доставлены радиоизотопные термоэлектрические генераторы, не требующие обслуживания.

В цоколе прежде находились дизельная и аккумуляторная. Первый этаж с пристройкой занимали кухня и продовольственный склад, второй – радиорубка, аппаратная и вахтенная. На третьем, четвёртом и пятом находились комнаты, рассчитанные на 12 человек. По центру башни раньше проходила труба, внутри которой был подвешен маятник – гиря весом 270 кг, который заводили каждые три часа для движения оптической системы.

В 2006 году военные прекратили обслуживание башни и вывели оттуда оборудование и генераторы. С тех пор маяк стал местом для прогулок туристов и мародёров, которые частично разграбили объект. Несмотря на это, заброшенный маяк по сей день стоит прочно и выглядит величаво.

Об этом маяке в 2007 году упоминали в своём докладе японские учёные Юкихиро Кадо, Сатоши Кадо, Масааки Ишимото и Томонори Хара, которые изучали современное состояние сохранившихся маяков японской постройки на юге Сахалина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]