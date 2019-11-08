Загадочная точка притяжения на карте. Туристы не только из регионов России, но и других стран стремятся на сахалинский мыс Анива. Там, на одинокой скале между проливом Лаперуза и Охотским морем высится башня маяка, который вполне мог стать коронованным символом всего Дальнего Востока и нерушимости российских границ. На далекий маяк Анива отправился Максим Каленник, но то, что он увидел там, любого повергнет в уныние.

Попасть сюда мечтают многие, но путь не из простых. Прилетаете на Сахалин, переезд в небольшой поселок Новиково к старому японскому волнолому и: «Здравствуй, бескрайний океан!». Отсюда финишная прямая к заветной цели, но именно она самая сложная и даже опасная часть маршрута. Сорок километров по морю на моторной лодке и в случае чего «Посейдон» легкомыслия не простит.

Максим Каленник, корреспондент: «Самый таинственный среди всех дальневосточных собратьев и самый недоступный из них. Добро пожаловать на крайнюю юго-восточную точку Сахалина».

Всего два десятка метров отделяют мыс Анива от скалы Сивучья. В далеком 39-м Миура Синобу, величайший японский инженер, и его команда сделали невозможное - в монолитный пятачок, окруженный океаном, буквально вживили железобетонную башню маяка - Нака Сиретоко мисаки. До сих пор это самое сложное сооружение всего Сахалина и потрясающее достижение всей мировой практики маячного строительства. С освобождением Сахалина японский Нака Сиретоко мисаки стал советским. На картах написали - Анива.

Елена Попова, турист, Санкт-Петербург: «Грустные впечатления, потому что все заброшено, в принципе, ничего не мешало продолжать традиции, очень обидно».

Ольга Маурина, техник маяка Анива: «С мужем Валерием мы устроились на маяк в мае 1982-го. Электричество от дизелей и аккумуляторов. Там, вообще, цивилизация была: отопление как в квартирах, водопровод, баня, горячая и холодная вода, нормальный туалет. Японцы же строили!»

После 45-го не так уж и много советских маячных семей трудились здесь. Несмотря на сложные условия и оторванность от большой земли тех, кому повезло поработать на Аниве, называли счастливчиками.

Ольга Маурина, техник маяка Анива: «На Аниве одновременно всегда по две семьи жило. Всё привозное, но хлеб пекли сами. Первое, что мы делали, когда его испечешь - отрывали горячие горбушки, брали банку военной тушенки и намазывали ее на хлеб. Безумная вкуснота! Маяк очень жалко, у военных надо забирать его».

«Маяк Анива был и останется объектом Министерства обороны Российской Федерации. Одна из основных причин прекращения его работы – действия мародёров. Командование флота не возражает по поводу посещения маяка туристами и призывает всех к бережному отношению к уникальному историческому наследию Сахалина. Ведется мониторинг его состояния, поскольку есть планы по восстановлению маяка Анива. Стоимость работ составит более 200 млн. рублей. Ремонт предусмотрен на 2021-2022 года», - прокомментировало командование Тихоокеанского флота.

Последнюю маячную семью вывезли в 19990-м. В 2006-м военные прекратили обслуживание башни. И похоже, с этого момента одинокий символ бескорыстной помощи и добра нужен только туристам и тем, кто всё-таки верит в светлое будущее Анивы. Юбилейный, 80-ый день рождения для маяка, и правда - грустный праздник.

Максим Каленник, корреспондент: «Несмотря на то, что Тихоокеанский флот бросил маяк Анива на произвол судьбы еще тринадцать лет назад, гордый страж залива Анива до сих пор выглядит величественно. Кто знает, быть может, он когда-нибудь вновь понадобится людям. Ведь когда-то он верно им служил».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]