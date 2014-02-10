Грустный юбилей или вернуть Аниву: авантюрное путешествие на крайнюю точку Сахалина

Грустный юбилей или вернуть Аниву! Некоронованный символ тихоокеанского фасада России заброшенный маяк Анива вновь включил свет на башне. Правда всего на одну ночь. Отчаянные владивостокцы отправились в авантюрное путешествие на крайнюю точку Сахалина, чтобы поздравить святыню морей с двумя юбилеями.

Дмитрий Ефремов, житель Владивостока, фотограф: "Погода была благоприятная, несмотря на то, что у нас тут тайфун, а там три дня".

Загадочное место притяжения на стыке пролива Лаперуза и Охотского моря. Попасть сюда мечтают тысячи влюбленных в маяки. Правда дорога может быть с приключениями. Последний этап: сорокакилометровая дистанция по морям - по волнам на три часа растянуться может. Но цель оправдывает и силы, и средства!

Дмитрий Ефремов, житель Владивостока, фотограф: "Первая эмоция - как вообще можно было это сделать в этом месте!? В открытом море, на скале, вдали от цивилизации, это невозможно! Построить такую десятиэтажку, у меня не было мыслей по этому поводу, меня эмоции захлестывали, до того момента, пока мы туда не зашли".

80 лет назад величайший японский инженер Миура Синобу с командой строителей сделали невозможное - в окруженный океаном монолит природный вживили другой - железобетонный. Башня Нака Сиретоко мисаки. Даже в наши дни это потрясающее достижение всей мировой практики маячного строительства.

Евгений Баранов, житель Владивостока: "Маяк меня поразил своей грацией, грандиозностью, я немного занимался строительством и знаю, о чем говорю. В России таких объектов больше нет, я много где был".

В далеком 1945-ом советская армия освободила Сахалин. Японский Нака Сиретоко мисаки станет Анивой. Кстати, для местных путеводных башен сорок лет губернаторства Карафуто и последующая советская эпоха были самым лучшим временем. Но из семи японских маяков на южной половине Сахалина две давно забыты. Маяк на мысе Кузнецова брошен в 1981-ом. Его стены еще сохранились, но ураганные ветра и влажность продолжают их уничтожать. Второй - Аниву - еще можно восстановить и флотское командование регулярно обещает сделать это, но веры в это с каждым годом все меньше. Один из самых необычных и потрясающих маяков, который смогло построить человечество, медленно погибает на наших глазах.

Дмитрий Ефремов, житель Владивостока, фотограф: "Там летают только духи чаек, никого там нет".

Злую шутку сыграли с маяком магия цифр и человеческое равнодушие — 45 лет пройдет после 1945-го и его благополучная жизнь завершится. В 1990-ом флотским приказом отсюда вывезут последнюю семью и башню переведут на автоматику. Пройдет еще полтора десятка лет и верную человеку святыню морей окончательно предательски забудут - в 2006-ом военные прекратили обслуживание башни.

Максим Каленник, корреспондент: "Высота башни - 31 метр, высота огня, который когда-то здесь был - 40 метров над уровнем моря. Свет маяка пробивал ночную мглу на 18 миль".

Евгений Баранов, житель Владивостока: "Иллюминаторы вот с таким стеклом, которые разбиты просто камнем! Это кощунство. Мы разговаривали с теми людьми, которые были на этом маяке раньше. И 5, и 8 лет назад, картинка поменялась кардинально. Там лежали бортовые журналы, стояли картинки. Куда все делось? Непонятно. И как оно могло все уехать оттуда физически, никто не смог дать ответа".

Первыми маяк опустошили военные и вывезли всю пригодную аппаратуру и инвентарь. А потом на брошенный государством маяк зашли недочеловеки. Охотники за металлом его буквально с мясом выдрали, другие - тащили то, что осталось. Уже пятнадцать лет маяк Анива нужен только тем, кто в поиске света на край земли готов поехать. У попавших сюда эмоции счастья за считанные минуты превращаются в душераздирающую грусть.

Максим Каленник, корреспондент: "Вообще, здесь, конечно, очень красиво. Но грусть-тоска меня съедает, потому что нельзя так с маяками обращаться, нельзя!"

Две ночи провели отчаянные владивостокцы внутри медленно умирающей святыни морей. Завтраки, обеды на газовой плите готовили.

Авантюрное приключение посвятили юбилею - 75 лет назад Вторая мировая завершилась. На шпиль брошенного страной маяка георгиевскую ленту закрепили. А в ночь перед возвращением домой в пустующих окнах и на башне Анивы впервые за полтора десятка лет свет включился. Но только на несколько часов, от множества светодиодных фонарей.

Евгений Баранов, житель Владивостока: "Мы еще хорошо посмотрели на этот маяк, но внуки наши… Вряд ли наши дети покажут этот маяк своим, если не принять какие-то меры".

Дмитрий Ефремов, житель Владивостока, фотограф: "Маяки должны гореть, не должны пустовать! Тем более такие красивые и легендарные! Великие, в таких уникальных местах. Тем более с такой историей. Чтобы это все закопать и разрушить, это надо быть нечеловеком! То, что там происходит - это страшно!"

Если бы маяк мог говорить… Кстати, Аниве уже 80! Восточный страж пролива Лаперуза пока еще выглядит величественно и даже в таком виде пытается предано служить людям. Несмотря на то, что он страною предан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]