Первую сеть зарядных станций для электромобилей открыли в Приморье

10 быстрозарядных станций для электромобилей установлены во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. В торжественной церемонии открытия новой инфраструктуры во Владивостоке приняли участие генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко во вторник, 3 сентября, накануне пятого Восточного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, быстрозарядные станции могут одновременно заряжать два электромобиля благодаря двум зарядным портам постоянного тока мощностью 50 киловатт и одному переменного тока мощностью 22 киловатт. Зарядка способна обеспечить до 200 километров хода машины за 30-40 минут. Они совместимы со всеми имеющимися сегодня на рынке электромобилями, а также соответствуют международным стандартам в области электромобильности.

Станции заработали во Владивостоке по адресам: Октябрьская, 8, Крыгина, 23 (супермаркет «Самбери»), Набережная, 3 (кинотеатр «Океан»), Партизанский проспект, 50 (АЗС Приморнефтепродукт), Калинина, 8 (торговый центр «Калина Молл»), остров Русский (АЗС Востокнефтепродукт).

В Артеме заправки расположены на улицах: Интернациональная, 84 (Единый расчетно-информационный центр ПАО «ДЭК»), 1-я западная, 28 (Кедровый дом), в Уссурийске – на Суханова, 55А (Единый расчетно-информационный центр ПАО «ДЭК»).

Установка станций стала результатом совместного проекта ООО «Энел Икс Рус» и ПАО «РусГидро». По соглашению сторон компания «Энел Иск Рус» осуществила поставку, установку и ввод станций в эксплуатацию, а РусГидро занималась их подключением к сети.

Как отметил Николай Шульгинов, этого события владельцы электромобилей очень ждали.

«Это пилотный проект, но в дальнейшем, с учетом пожеланий автомобилистов, сеть заправок будет развиваться. Теперь владельцы могут заправлять свои авто удобно, быстро и безопасно. Для “РусГидро” это новый вид деятельности – мы идем в ногу со временем и всегда готовы развивать новые технологичные направления бизнеса, вносить свой вклад в реализацию государственной политики по опережающему развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке», – рассказал он, добавив, что первые две недели будут работать бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]