Собственникам почти 300 домов в Приморье предложат провести капремонт в 2020 году

Фонд капитального ремонта Приморского края направил собственникам помещений в многоквартирных домах предложения о проведении капитального ремонта в 2020 году. Всего краткосрочным планом на этот период запланирован капремонт 298 объектов.

Как сообщили в администрации края, предложения о проведении капремонта вместе с квитанцией на оплату взноса получит каждый собственник.

«Документ содержит информацию о том, какой вид ремонта будет проводиться и о предварительной стоимости ремонтных работ. Здесь важно понимать, что она рассчитывается по предельным (максимальным) коэффициентам, которые умножаются на общую площадь помещений дома. Поэтому в некоторых случаях сумма может выглядеть высокой. В процессе разработки проектно-сметной документации она значительно снижается», – отметил начальник отдела экономики и планирования фонда капремонта Виктор Кулинский.

После получения предложения о проведении капитального ремонта собственники должны в течение трех месяцев провести общее собрание и принять решение о проведении капремонта либо о переносе ремонта на более поздний срок. Заменить один вид работ на другой нельзя, это не предусмотрено законодательством.

«Собственники должны понимать, что чем быстрее в фонд поступит протокол, тем быстрее начнется разработка проекта и поиск подрядчика. Механизм отбора подрядных организаций через проведение электронных торгов занимает значительное время, поэтому оперативность важна, а каждый потерянный день может надолго отодвинуть начало ремонта», – подчеркнул генеральный директор Фонда Андрей Горелов.

Если собственники так и не проведут собрание, решение о проведении капитального ремонта в их доме примет орган местного самоуправления. В этом случае собственники не смогут делегировать своего представителя в состав комиссии по приемке выполненных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]