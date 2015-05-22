Министр экологии России помог убрать мусор с берегов Патрокла

300 добровольцев приняли участие в экомарафоне и собрали мусор в бухте Патрокл, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой пресс-службу администрации края.

Открытие масштабного экомарафона «Чистые берега Дальнего Востока» состоялось в бухте Патрокл во Владивостоке во вторник, 3 сентября, накануне пятого Восточного экономического форума. Официальный старт экологической акции дали Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Всего в уборке бухты в этот день приняли участие более 300 добровольцев, которые собрали 450 мешков различного мусора.

«Забота о притягательной природе Дальнего Востока и сохранение его водоемов – случай, когда интересы каждого человека и государства совпадают. Важно, что на помощь природе мы пришли после сильнейшей непогоды в Приморье. Выражаю свою личную благодарность каждому участнику. Убежден, лишь совместными усилиями мы сохраним чистоту и красоту наших рек, озер и морей для будущих поколений. Сегодня все мы – помощники национального проекта «Экология», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Министр вручил грамоты и благодарственные письма Минприроды России наиболее активным приморцам за работу в сфере экопросвещения.

По словам Елены Пархоменко, Приморье – регион с богатой экологией и задача сохранить природу края – общая.

«В крае реализуется большой комплекс природоохранных мероприятий, однако каждый из нас должен вносить свой вклад в охрану наших природных богатств, учить этому своих детей и быть самим примером для них, показывая уважение к экологии», – обратилась к участникам акции замглавы региона.

Это только первая акция экомарафона. В течение недели с применением технологии раздельного сбора мусора будут очищены берега водных объектов в Приморье, Забайкальском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия). Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 50 тысяч добровольцев.

Как отметила Елена Пархоменко, мероприятия по очистке берегов водоемов уже проходят во всех городах и районах Приморья в рамках национального проекта «Экология».

«Мы уже провели почти 60 акций, в ходе которых более 1,5 тысячи человек очистили почти 50 километров береговой полосы», – пояснила врио замглавы региона.

Справочно. Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года, за это время она объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]