Министр экологии России помог убрать мусор с берегов Патрокла
300 добровольцев приняли участие в экомарафоне и собрали мусор в бухте Патрокл, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой пресс-службу администрации края.
Открытие масштабного экомарафона «Чистые берега Дальнего Востока» состоялось в бухте Патрокл во Владивостоке во вторник, 3 сентября, накануне пятого Восточного экономического форума. Официальный старт экологической акции дали Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.
Всего в уборке бухты в этот день приняли участие более 300 добровольцев, которые собрали 450 мешков различного мусора.
«Забота о притягательной природе Дальнего Востока и сохранение его водоемов – случай, когда интересы каждого человека и государства совпадают. Важно, что на помощь природе мы пришли после сильнейшей непогоды в Приморье. Выражаю свою личную благодарность каждому участнику. Убежден, лишь совместными усилиями мы сохраним чистоту и красоту наших рек, озер и морей для будущих поколений. Сегодня все мы – помощники национального проекта «Экология», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Министр вручил грамоты и благодарственные письма Минприроды России наиболее активным приморцам за работу в сфере экопросвещения.
По словам Елены Пархоменко, Приморье – регион с богатой экологией и задача сохранить природу края – общая.
«В крае реализуется большой комплекс природоохранных мероприятий, однако каждый из нас должен вносить свой вклад в охрану наших природных богатств, учить этому своих детей и быть самим примером для них, показывая уважение к экологии», – обратилась к участникам акции замглавы региона.
Это только первая акция экомарафона. В течение недели с применением технологии раздельного сбора мусора будут очищены берега водных объектов в Приморье, Забайкальском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия). Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 50 тысяч добровольцев.
Как отметила Елена Пархоменко, мероприятия по очистке берегов водоемов уже проходят во всех городах и районах Приморья в рамках национального проекта «Экология».
«Мы уже провели почти 60 акций, в ходе которых более 1,5 тысячи человек очистили почти 50 километров береговой полосы», – пояснила врио замглавы региона.
Справочно. Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года, за это время она объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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