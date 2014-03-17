Леопард Хорс будет встречать и провожать путешественников в аэропорту Владивостока





Открытие скульптуры дальневосточного леопарда по имени Хорс состоялось на привокзальной площади у главного терминала аэропорта Владивосток, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

Редкий зверь уже несколько лет является символом аэропорта, и отныне его бронзовая скульптура будет провожать и встречать гостей Приморского края.

Сделать дальневосточного леопарда Leo 18M (Хорс) визитной карточкой главных воздушных ворот востока России решили его Хранители – сотрудники аэропорта. Такой титул получают люди и организации, поддерживающие работу «Земли леопарда». С года основания нацпарка аэропорт Владивостока периодически проводит фотовыставки и экспозиции, посвященные пятнистым хищникам, привлекая внимание общественности к проблеме сохранения редких животных.

Ранее в аэропорту Владивостока размещалась временная экспозиция, посвященная леопарду Хорсу. Теперь символ воздушных ворот Приморья стал заметнее: скульптура расположена на улице по центру главного терминала – между его входом и выходом. Авторами произведения стали скульпторы «Центра монументального искусства» (г. Москва).

По данным руководства аэропорта, символ дальневосточного леопарда был выбран его сотрудниками не случайно. Владивосток – город на востоке России, где солнце встает одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем стал достойной и яркой визиткой карточкой аэропорта. Символ воздушной гавани должен напоминать жителям и гостям Приморья о значимости сохранения и восстановления популяции леопардов на территории Дальнего Востока.

«Дальневосточный леопард действительно очень яркая достопримечательность нашего региона, – подчеркнул на открытии монумента Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». - В России дальневосточный леопарда обитает только на юго-западе Приморского края. С восстановлением численности этих кошек в нашей стране, леопарды начали распространяться и на территории Китая. В наши дни дальневосточный леопард – символ успешности природоохранных усилий, реализации сосуществования человека и природы в гармонии. Таким образом, установленную скульптуру можно также считать символом Приморья, успеха и гармонии».

Напомним, что Leo 18M Хорс – взрослый хищник из национального парка «Земля леопарда», которому сейчас около 9 лет. Это очень скрытный самец, который не любит позировать фотоловушкам. Известно, что Хорс обладает «двойным гражданством», так как фиксируется автоматическими камерами не только в России, но и в Китае. Леопард-путешественник отличается хорошей физической формой и явно не испытывает проблем с охотой.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой приграничной с Россией территорией Китая. Ядро популяции находится под охраной российского национального парка «Земля леопарда». В 2019 году специалистами особо охраняемой природой территории было зафиксирован 91 взрослый леопард.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]