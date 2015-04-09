Ведущий программы «В мире животных» официально стал хранителем приморского леопарда





Сертификат Хранителя дальневосточного леопарда вручили Николаю Дроздову состоялось. Известный телеведущий и ученый-зоолог получил почетный знак из рук директора «Земли леопарда» Виктора Бардюка, — сообщается на официальном сайте нацпарка, передают «Вести: Приморье».

Николай Николаевич Дроздов стал Хранителем дальневосточного леопарда в конце лета 2019 года. По инициативе сотрудников национального парка «Земля леопарда» ему было предложено дать имя леопарду под номером Leo 64M. Этот молодой активный леопард ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка. Николай Николаевич выбрал для хищника знаковое имя Байкал – в знак важности сохранения самого глубокого озера планеты и главной сокровищницы пресной воды в России.

Помимо сертификата и снимков «подопечного» Николай Николаевич получил в дар символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда со своим именем. Точная копия этого знака уже обрела свое почетное место на стене Хранителей леопарда в выставочном зале центральной усадьбы ФГБУ «Земля леопарда» в с. Барабаш.

«Я благодарен за оказанную честь стать Хранителем столь редкого прекрасного зверя», — отметил Николай Дроздов после вручения сертификата.

Отныне ежегодно Николай Николаевич будет получать новые снимки леопарда Байкала, а также новые факты из его биографии. В настоящее время хищнику около пяти лет, и он регулярно фиксируется на территории национального парка «Земля леопарда» непосредственно у границы с КНР.

«Благодаря Николаю Николаевичу многие жители нашей страны впервые узнали о существовании дальневосточного леопарда в России, - отметил Виктор Бардюк. – Уже только этим он по праву заслужил статус Хранителя леопарда и, я уверен, будет помогать нам в популяризации знаний об этом уникальном виде и впредь. Leo 64M – Байкалу – повезло обрести столь известного и заслуженного покровителя, это принесет в жизнь зверя дополнительное везение».

Николай Николаевич Дроздов – доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН, РЭА, АРТ, лауреат медали Альберта Эйнштейна и премии «Калинга» ЮНЕСКО, член медиасовета РГО и один из самых известных пропагандистов охраны природы в России, включенный в Почетный список ведущих экологов и специалистов по охране окружающей среды всех стран мира "Глобал-500".

Благодаря работе Николая Николаевича в телепередаче «В мире животных» миллионы людей десятилетиями открывали для себя разнообразие зверей и птиц нашей страны, а также зарубежья. Помимо прочего героем передачи не раз становился дальневосточный леопард – редчайшая крупная кошка планеты.

Программа «Хранитель леопарда» была запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году с целью привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. В ее рамках титул «Хранителя леопарда» присваивается людям и организациям, внесшим вклад в дело сохранения природы нашей страны и мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]