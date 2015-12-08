Известный телеведущий стал хранителем одного из дальневосточных леопардов

Ученый-зоолог, известный телеведущий Николай Николаевич Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда Leo 64M, живущего в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Зверю было присвоено имя Байкал – в знак важности сохранения самого глубокого озера и крупнейшего резервуара пресной воды в мире, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".



Николай Николаевич Дроздов – доктор биологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный журналист и один из самых известных пропагандистов охраны природы в России. Благодаря работе Николая Николаевича в телепередаче «В мире животных» миллионы людей десятилетиями открывали для себя разнообразие зверей и птиц нашей страны, а также зарубежья. Помимо прочего героем передачи не раз становился дальневосточный леопард – редчайшая крупная кошка планеты.



С инициативой о наделении Николая Николаевича Дроздова правом дать имя дикому дальневосточному леопарду выступили сотрудники национального парка «Земля леопарда». Известному ученому и журналисту было предложено стать Хранителем зверя под номером Leo 64M. Этот молодой леопард ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка, радуя своей активностью и хорошей формой. Николай Николаевич принял предложение «Земли леопарда» и выбрал для хищника знаковое имя – Байкал.



«Дальневосточный леопард и озеро Байкал – два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России. Один из них - программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда - уже стал успешным примером. За последнее десятилетие численность зверя выросла почти в три раза, и хочется верить, что успех этого проекта разделят также другие проекты, связанные с сохранением природы. Байкал включен в список особо охраняемых природных объектов Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО. Это самое глубокое озеро планеты, оно содержит пятую часть (20%) мирового запаса пресной воды. И это главная сокровищница пресной воды в России и для России! Поэтому так важно помнить о необходимости защиты этого уникального природного комплекса и его обитателей», - отметил Николай Дроздов.



Отныне каждое полугодие Николай Николаевич Дроздов будет получать обновленную информацию о своем «подопечном» леопарде. К счастью, Leo 64M по имени Байкал сравнительно часто попадает в объективы автоматических камер. В 2017 году он был замечен в сопровождении самки, что дает надежду на то, что в будущем специалисты «Земли леопарда» также смогут наблюдать за его потомством.



«Николай Николаевич Дроздов внес огромный вклад в популяризацию знаний о природе России и всего мира, - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». - Именно благодаря ему многие россияне впервые узнали о работе по сохранению дальневосточного леопарда. Уверены, что, согласившись стать Хранителем одного из этих зверей, он будет продолжать эту важную работу по повышению информирования общества о ходе реализации проекта сохранения дальневосточного леопарда».



Ожидается, что в течение месяца Николаю Николаевичу будет вручен официальный сертификат Хранителя леопарда. Напомним, программа «Хранитель леопарда» была запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году с целью привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. В ее рамках титул «Хранителя леопарда» присваивается людям и организациям, внесшим вклад в дело сохранения природы нашей страны и мира.



СПРАВОЧНО



Хранители леопарда – это своеобразные «крестные» редких хищников. Готовность помочь защитить уникальную природу «Земли леопарда» дает Хранителю право выбрать имя для одного из леопардов, регулярно фиксирующихся фотоловушками на территории национального парка. Отличить каждого из этих хищников ученым помогает узор пятен на боках, индивидуальный у каждой особи. После первой фиксации камерой взрослому животному присваивается свой номер по типу «Leo 01M», где «Leo» – видовая принадлежность зверя, «01» – порядковый номер, а «М/F» - пол животного (Male/Female).



В настоящее время в программе принимают участие такие люди и организации, как: специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, лидер музыкальной группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, киноактер Стивен Сигал, телерадиовещательная компания ВГТРК, издательский дом «Комсомольская правда», ОАО «Газпромбанк», корпорация «Росатом» и другие.



Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста численности животных. По данным последних исследований, в 2018 году на «Земле леопарда» отмечено не менее 91-го взрослого леопарда и не менее 22-х котят. Еще около 15 особей этих кошек обитает в приграничном к России Китае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]