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Вчера, 22:05
 

Черепашьими шагами: приток населения в Приморье за половину 2019 года составил 81 человек

Черепашьими шагами: приток населения в Приморье за половину 2019 года составил 81 человек

Фото: region.center

Несмотря на все предпринимаемые государством меры по привлечению населения в Приморье, цифры статистики говорят о том, что за первую половину этого года приток населения составил 81 человек, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ПриморскСтат.

За январь-июнь численность населения Приморского края уменьшилась на 4122 человека и на 1 июля 2019 года составила 1898.6 тыс. человек.

В целом по краю за январь-июнь 2019 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1.5 раза (за январь-июнь 2018 на 35.4%) и составило 13101 человек (13.9 умерших на 1000 человек населения).

Показатель младенческой смертности составил 5.5 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся(в январе-июне 2018 – 4.3).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-июнь 2019 года составило 8245 человек (на 4.1% меньше, чем в январе-июне 2018), из других стран – 6815 человек (больше на 36.7%). Итого  — 15060 человек. Выехало в другие регионы России 9844 человека (на 12.8% меньше), в другие страны – 5135 человек (больше на 21%). Итого — 14979 человек.

Разница между прибывшими и убывшими составила всего 81 человек. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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