Приморье вошло в число лидеров по количеству браков в стране





Росстат назвал регионы-лидеры по числу браков. Приморье вошло в первую пятерку, — сообщают «Вести: Приморье» по информации rns.online.

Как сообщает информагентство rns.online, наибольшее количество браков за январь — ноябрь 2019 года на 1000 населения заключили в Санкт-Петербурге и Севастополе. Об этом говорится в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России». Средний показатель по России составил 6,3 брака на 1000 населения.

По данным ведомства, в Санкт-Петербурге за январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано 8,8 брака на 1000 населения. Показатель Севастополя составил 8,5 брака на 1000 населения.

На третьем месте оказался Камчатский край с показателем 7,6 брака на 1000 населения, на четвертом – Приморский край – 7,4 брака, на пятом – Калининград с показателем 7,3 брака на 1000 населения.

Наименьшее число браков в 2019 году было зарегистрировано в Республике Ингушетия – 3,9 брака на 1000 на селения – и в Ленинградской области – 4,1 брака на 1000 населения.

По данным Росстата, регионами-лидерами по числу разводов стали Сахалинская область – 5,3 развода на 1000 населения, Камчатка – 4,6 развода, Карелия, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий АО – по 4,5 развода на 1000 населения.

Меньше всего в 2019 году разводились жители Чечни и Ингушетии – 0,7 и 0,8 развода на 1000 населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]