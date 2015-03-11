ЦБ заявляет о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях

Банк России фиксирует волну хищений с помощью взлома аккаунтов в социальных сетях, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — сказал он. В виртуальном пространстве к автору подобного сообщения может возникнуть излишнее доверие, - рассказал замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в интервью газете «Известия».

По его словам, в 97% преступлений, связанных с хищениями у банковских клиентов, применялась социальная инженерия — злоумышленники вводили пользователя в заблуждение, чтобы он сам предоставил им доступ к средствам.

При этом «основная аудитория» мошенников изменилась: если раньше это были люди старшего и среднего возраста, то теперь — экономически активные граждане 30-45 лет, около 65% среди них занимают женщины, рассказал Сычев. По его словам, соответствующее исследование ЦБ проводил совместно с банками.

Сычев считает, что старшее поколение больше не покупается на сообщения в стиле «Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда» и техники, направленные исключительно на этот возраст, стали приносить мошенникам меньше денег. Кроме того, как правило, у людей в возрасте нет крупных сумм на карте, сбережения они держат либо на вкладе, либо дома в виде наличных, пояснил замглавы департамента ЦБ.

«У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще «купить» на звонок или сообщение от имени сотрудника банка», — заявил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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