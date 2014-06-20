Владивосток имеет шансы стать олимпийским городом в 2036 году





«Если начать сейчас, можно успеть», — президент Олимпийского комитета РФ дал надежду Владивостоку стать городом для проведения Олимпиады, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Строительство во Владивостоке крупных спортивных объектов могло бы способствовать продвижению заявки на проведение здесь Олимпийских игр 2036 года, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

По его словам, для реализации этого плана как минимум половина объектов должна быть построена к моменту заявки или эксплуатироваться в другом качестве.

«Поэтому до заявочного периода 2025 года Владивостоку нужно обрести необходимую спортивную инфраструктуру, чтобы соответствовать. Но учитывая интерес к спорту, который растёт в нашей стране, и поставленная на правительственном уровне задача повысить вовлечённость людей в занятия спортом, думаю, что наличие крупных спортивных объектов во Владивостоке могло бы способствовать продвижению подобной заявки», - сказал Поздняков.

Он отметил, что нужно готовить здесь спортивные объекты, чтобы не терять времени даром. Поздняков отметил, что если начать строить уже сейчас, то можно успеть к заявочным срокам.

«2032 год - это ближайшая возможность, но учитывая, что есть определённый географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять», - добавил Поздняков.

Не теряя времени, Олимпийские комитеты России и Японии подпишут на Восточном экономическом форуме соглашение о совместных тренировках и соревнованиях для подготовки к Олимпиаде в Токио.

«Подобные документы имеют в первую очередь рамочный характер. Большая задача — самим олимпийским комитетам двух стран наполнить событиями этот документ. В первую очередь он будет касаться самого важного аспекта — подготовки к олимпийским играм в Токио. Здесь будет заявлен ряд видов спорта, которые имеют общий интерес между нашими странами, чтобы проводить общие тренировочные мероприятия, соревнования», - сказал Поздняков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]