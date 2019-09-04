Мобильное приложение «НТВ-ПЛЮС ТВ» стало еще функциональнее!

С помощью мобильного приложения «НТВ-ПЛЮС ТВ» вы сможете смотреть свои любимые телеканалы, программы и спортивные трансляции в любом месте и в удобное время! Все, что вам нужно - это интернет. В мобильном приложении «НТВ-ПЛЮС ТВ» доступны 200 тематических телеканалов, 7 тематических пакетов, и контент фильмов и сериалов видеобиблиотек «Амедиатека», Мегого и Start. Приложение «НТВ-Плюс ТВ» позволяет зрителю ознакомиться с программой конкретного телеканала и узнать расписание на неделю вперед. Благодаря функции управления эфиром передачу можно отмотать к началу или в любое нужное место. Есть функция catch up — она позволяет смотреть программы после их выхода в эфир.

С 1 сентября компания «НТВ‑ПЛЮС» существенно улучшила мобильное приложение «НТВ‑ПЛЮС ТВ» для устройств, работающих на ОС Android. Так в обновленной версии для смартфонов и для Android TV в разделы «Фильмы» и «Сериалы» добавили контент библиотеки START, который уже был доступен на устройствах с iOS.

Теперь значительно проще стало искать свои любимые телеканалы и передачи. В обновленной версии для телевизоров и медиаплееров, работающих на Android TV, появился функционал голосового поиска по всем разделам. Стоит отметить, что голосовой поиск будет работать на тех устройствах, которые к этому адаптированы (то есть имеют встроенный в пульт микрофон), на остальных устройствах будет работать текстовый поиск. Для запуска функционала нужно перевести фокус на значок, который расположен в левом верхнем углу любого раздела, кликнуть «Enter «для перевода в активный режим и произнести поисковое слово или словосочетание. Поиск осуществляется по всем существующим типам контента - Каналы, Передачи, Фильмы, Сериалы, Мультфильмы.

Еще одна возможность появилась у пользователей мобильного приложения «НТВ-ПЛЮС ТВ» - добавлена поддержка приставок, работающих на «обычном» Android. Ранее для таких устройств по умолчанию ставилась «мобильная» версия приложения и для навигации по разделам пользователям приходилось подключать «мышку». Теперь для таких устройств будет загружаться версия для Android TV.

Пользователи отмечают, что приложение «НТВ-Плюс ТВ» запускается на устройствах буквально за секунду, телеканалы переключаются быстро.

Загружайте приложение «НТВ‑ПЛЮС ТВ» в Google Play или в App Store!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]