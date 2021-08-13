НТВ-ПЛЮС ТВ - больше чем телевидение: на цифровой платформе теперь можно не только смотреть телеканалы, но и слушать радио

Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС продолжает динамично развивать собственную ОТТ-платформу. Кроме 210 телевизионных каналов абонентам стал также доступен эфир 9 радиостанций. Это АВТОРАДИО, ЮМОР FM, RELAX FM, ENERGY, ДЕТСКОЕ РАДИО, РАДИО ROMANTIKA, LIKE FM, COMEDY RADIO и РАДИО ЗЕНИТ.

Пакет «Радиоканалы» бесплатный. Чтобы подключиться достаточно просто зарегистрироваться в сервисе онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС. Прослушивание эфира возможно на сайте https://ntvplus.tv и в мобильных приложениях для устройств на базе операционных систем Android или iOS.

Директор Департамента цифровых продуктов Константин Смирнов: «НТВ-ПЛЮС ТВ – агрегатор не просто качественного контента, а контента аудиовизуального. Поэтому появление на платформе радиоканалов полностью соответствует логике нашего развития в цифровой среде. Абоненты должны иметь возможность не только смотреть, но и слушать любимую музыку, передачи, спортивные трансляции. В будущем мы планируем значительно расширить число радиостанций и функционал сервиса».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]