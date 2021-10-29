Число абонентов ОТТ-платформы НТВ-ПЛЮС превысило 205 тысяч человек

НТВ-ПЛЮС подводит итоги развития собственного онлайн-телевидения в III квартале 2021 года. Проникновение конвергентного продукта оператора выросло в 2,4 раза.

Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ‑ПЛЮС подвел итоги развития собственной ОТТ‑платформы в III квартале 2021 года.

Число абонентов ОТТ‑платформы НТВ‑ПЛЮС превысило 205 000 человек, что на 2,3% больше, чем в III квартале 2020 года. А общая абонентская база НТВ‑ПЛЮС с учетом спутниковой платформы составила около 1 020 000 человек.

Доля зрителей НТВ‑ПЛЮС.ТВ, одновременно являющихся спутниковыми абонентами оператора, выросла на 143 % по сравнению с III кварталом прошлого года и превысила 35% всей аудитории онлайн-телевидения. Столь существенный рост числа пользователей онлайн-телевидения среди абонентов спутникового ТВ объясняется высоким проникновением конвергентного продукта оператора – пакета «Базовый онлайн». НТВ‑ПЛЮС также предлагает абонентам услугу «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет на выгодных условиях смотреть телеканалы, входящие в «спутниковую» подписку, на любых цифровых устройствах.

В III квартале 2021 года уровень лояльности онлайн-аудитории сохранялся на высоком уровне: по данным AppStore 82% пользователей продлили подписку на следующий период. Число абонентов, использовавших модель SVoD, составило около 62% от общего числа «цифровых» абонентов, а количество зрителей, воспользовавшихся моделью просмотра PPV – около 3%.

Статистика «телесмотрения» НТВ‑ПЛЮС.ТВ показывает, что наиболее популярными на цифровой платформе стали:

· среди киноканалов – Кино ТВ, Мосфильм. Золотая коллекция, Родное кино;

· в пакете «Познавательный» — Discovery Channel HD, TLC, National Geographic HD;

· в пакете «Суперспорт» — МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, МАТЧ! Футбол 1 (HD), МАТЧ!;

· в пакете «Евро Спорт» — Eurosport 1 HD, KHL Prime, Eurosport 2 HD;

· в пакете «Детский» — Disney, Мультимузыка, Ani;

· в пакете «Ночной» — Русская ночь, Blue Hustler, Brazzers;

· в пакете «ViP Play» – Viasat Sport HD, ViP Megahit HD, Viasat Nature HD.

В III квартале 2021 года также были существенно расширены возможности сервиса. Абоненты цифровой платформы НТВ‑ПЛЮС получили возможность не только смотреть телеканалы, но и слушать радио. Кроме 210 телевизионных каналов абонентам стал доступен эфир 23 радиостанций, объединенных в отдельный бесплатный пакет «Радиоканалы». Для его подключения достаточно просто зарегистрироваться в сервисе онлайн‑телевидения НТВ‑ПЛЮС.

Директор Департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов: «Устойчивый рост числа пользователей онлайн-телевидения среди абонентов спутникового ТВ говорит о том, что мы верно оценили потребности аудитории и создали конвергентный продукт, отвечающий ожиданиям абонентов. По большому счету, зрителю сегодня совершенно неважно как был получен сигнал его устройством – со спутника, из Сети или вообще от общедомовой антенны. Поэтому приоритетом для нас остается развитие функциональности, повышающей проникновение услуг, и расширение контентного предложения. Появление на цифровой платформе радиоканалов соответствует стратегии развития НТВ-ПЛЮС.ТВ как полноценного сервиса-агрегатора».

Онлайн ТВ НТВ‑ПЛЮС: факты и цифры

· Более 210 каналов и 8 тематических пакетов, а также пакет «Международный»;

· Интеграция с VOD‑библиотеками PREMIER, AMEDIATEKA Home of HBO, Megogo, СТАРТ, FOXNOW и библиотекой фильмов для взрослых;

· Возможность просмотра телеканалов онлайн на мобильных устройствах (приложение для iOS и Android), телевизорах с функцией Smart TV и на сайте ntvplus.tv, выполненном в адаптивном дизайне для просмотра на экранах с любой диагональю, а также с помощью ОТТ‑приставки Vermax 4K IPTV;

· Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов;

· Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков;

· Catch Up — телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

· Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]