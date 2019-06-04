Абонентов онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС становится больше

НТВ-ПЛЮС подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в 2019 году. Количество платящих абонентов составило 151, 5 тыс. человек, что на 81 % больше по сравнению с 2018 годом, сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на пресс-службу оператора. Процент абонентов, продливших подписку на 2020 год, превысил 85%, что свидетельствует о высокой оценке, доверии и расположении зрителей компании.

Причиной такой положительной динамики стало расширение библиотеки контента за счет предложения новых киноканалов и пакетов. Был создан раздел «Смотри сейчас», в котором собраны фильмы, программы и передачи, транслируемые в прямом эфире или в течение последних 24 часов. Появилась возможность разовой покупки фильмов наравне со спортивными трансляциями.

«Спутниковые» абоненты теперь могут воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы на любых цифровых устройствах.

Статистика «телесмотрения» онлайн-аудитории НТВ-ПЛЮС показывает, что наиболее популярными каналами на цифровой платформе стали:

· среди киноканалов – КИНО ТВ, КИНОКОМЕДИЯ и КИНОХИТ;

· в пакете «Познавательный» - Discovery Channel HD, TLC HD и National Geographic;

· в пакете «Суперспорт» - МАТЧ, МАТЧ ПРЕМЬЕР HD и МАТЧ! Футбол 1;

· в пакете «Детский» - Disney, Cartoon Network и Мульт;

· среди каналов для взрослых – Blue Hustler, Русская ночь и Barely legal.

Директор Департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов: «Прошедший год продемонстрировал, что основные тренды не изменились: продолжается миграция аудитории в цифровую среду. Увеличение аудитории онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС показывает, что выбранная нами стратегия верна: сотрудничество с популярными библиотеками, удобная схема продаж и современные технические решения обеспечивают успешное развитие собственной ОТТ-платформы».

НТВ-ПЛЮС – первый оператор спутникового телевидения в России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке. Миссия компании – создание доступного высококачественного телевидения для всей семьи.

Онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС: факты и цифры

· 8 тематических пакетов: «Познавательный», «Кино», «Детский», «Суперспорт», «Ночной», «Общероссийские» и «Матч-Премьер» - всего более 200 телеканалов, а также пакет «Международный».

· Интеграция с библиотеками для детей и взрослых.

· Просмотр телеканалов онлайн на мобильных устройствах и на экранах с любой диагональю.

· Покупка спортивных трансляций с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов.

· Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков.

· Catch Up - телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

· Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]