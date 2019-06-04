Число абонентов онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС удвоилось во II квартале 2020 года

Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ‑ПЛЮС подвел итоги развития собственной ОТТ‑платформы во II квартале 2020 года: число абонентов ОТТ‑платформы НТВ‑ПЛЮС составило 189 824 человека, что на 93 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 162 668 человек являлись только подписчиками онлайн-сервиса НТВ-ПЛЮС.ТВ и не имели «спутниковую» подписку. Доля зрителей онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС, одновременно являющихся «спутниковыми» абонентами оператора, во II квартале 2020 года немногим превысила 14%. «Спутниковые» абоненты имеют возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы, входящие в «спутниковую» подписку, на любых цифровых устройствах. Относительное снижение доли таких пользователей в общем числе ОТТ-абонентов объясняется быстрым ростом числа подписок - количество просмотров по модели sVOD составило 161 135, что на 144% больше, чем во II квартале 2019 года. 85% абонентов продлили подписку на следующий период, что говорит о высокой лояльности аудитории. Вместе с тем число абонентов, которые воспользовались моделью PPV, сократилось на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1533 человек, что объясняется отсутствием спортивных трансляций на фоне пандемии COVID-19.

Статистика «телесмотрения» онлайн-аудитории НТВ-ПЛЮС показывает, что наиболее популярными каналами на цифровой платформе стали:

· среди киноканалов – КИНОПРЕМЬЕРА HD , КИНО ТВ и КИНОХИТ;

· в пакете «Познавательный» - DISCOVERY CHANNEL HD, TLC HD, NATIONAL GEOGRAPHIC HD;

· в пакете «Суперспорт» - МАТЧ!, МАТЧ! ПРЕМЬЕР HD и МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD;

· в пакете «Евро Спорт» - EUROSPORT 1 HD, EUROSPORT 2 HD, КХЛ HD;

· в пакете «Детский» - DISNEY, В ГОСТЯХ У СКАЗКИ, МУЛЬТИМУЗЫКА;

· в пакете «Ночной» - РУССКАЯ НОЧЬ, BLUE HUSTLER, BRAZZERS;

· в пакете VIP – TV 1000 HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 Русское кино HD.

Директор Департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов: «Прошедший период вряд ли можно назвать простым. Как и большинство агрегаторов из-за пандемии мы столкнулись со сложностями - с рынка ушли спортивные трансляции. И мы, как платформа, которая активно продает спорт, испытали «легкое недомогание». Но нам удалось заместить выпавший на время контент. Мы предложили зрителям пакет VIP, состоящий из премиальных познавательных и киноканалов. Бурный рост подписок свидетельствует, что замещение прошло успешно. А перерыв в прямых трансляциях наши специалисты использовали для расширения функционала и улучшения юзабилити OTT-платформы, ведь спортивные события возвращаются, а вместе с ними возвращаются и зрители. И мы хотим, чтобы болельщики, когда они вернутся, были приятно удивлены».

Онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС: факты и цифры

· Более 220 каналов и 8 тематических пакетов, а также пакет «Международный»;

· Интеграция с VOD-библиотеками «AMEDIATEKA Home of HBO», «Megogo», «СТАРТ», библиотекой фильмов для взрослых;

· Возможность просмотра телеканалов онлайн на мобильных устройствах (приложение для iOS и Android), телевизорах с функцией Smart TV и на сайте ntvplus.tv, выполненном в адаптивном дизайне для просмотра на экранах с любой диагональю;

· Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов;

· Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков;

· Catch Up - телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

· Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]