Абонентская база онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС показала значительный рост в III квартале 2020 года

Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в III квартале 2020 года: число абонентов ОТТ-платформы НТВ-ПЛЮС составило 200 061 человека, что на 172 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 170 220 человек являлись только подписчиками онлайн-сервиса НТВ-ПЛЮС.ТВ и не имели «спутниковую» подписку. Доля зрителей онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС, одновременно являющихся «спутниковыми» абонентами оператора, в III квартале 2020 года составила около 15%. «Спутниковые» абоненты имеют возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы, входящие в «спутниковую» подписку, на любых цифровых устройствах. Сохранение относительно небольшой доли таких пользователей от общего числа ОТТ-абонентов объясняется быстрым ростом числа платных подписок - количество просмотров по модели sVOD составило 160 918, что на 278% больше, чем в III квартале 2019 года. 85% абонентов продлили подписку на следующий период, что говорит о высокой лояльности аудитории. Вместе с тем число абонентов, которые воспользовались моделью PPV, продолжило сокращаться и составило 9 302 человека, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это тенденция объясняется значительно меньшим количеством спортивных трансляций на фоне пандемии COVID-19.

Статистика «телесмотрения» онлайн-аудитории НТВ-ПЛЮС показывает, что наиболее популярными каналами на цифровой платформе стали:

· среди киноканалов – Кино ТВ, КИНОХИТ, КИНОПРЕМЬЕРА HD;

· в пакете «Познавательный» - Discovery Channel HD, TLC HD, National Geographic HD;

· в пакете «Суперспорт» - МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, МАТЧ!, МАТЧ! Футбол 1 (HD);

· в пакете «Евро Спорт» - Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, КХЛ HD;

· в пакете «Детский» - Disney, В гостях у сказки, Мультимузыка;

· в пакете «Ночной» - Русская ночь, Blue Hustler, О-ля-ля!;

· в пакете VIP – TV 1000 HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 Русское кино HD.

Директор Департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов: «Устойчивый рост абонентской базы онлайн-телевидения подтверждает правильность выбранной нами стратегии как в области интеграции контента, так и в техническом развитии платформы. В июле мы предложили рынку новое устройство - телевизионную ОТТ-приставку на операционной системе Android, которая открывает доступ ко всему функционалу нашего сервиса на любом телевизоре, по сути превращая обычный телевизор в телевизор с функцией Smart TV. Успешный старт продаж приставки говорит о востребованности такого устройства и позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение нашей аудитории».

Онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС: факты и цифры

· Более 220 каналов и 8 тематических пакетов, а также пакет «Международный»;

· Интеграция с VOD-библиотеками «AMEDIATEKA Home of HBO», «Megogo», «СТАРТ», библиотекой фильмов для взрослых;

· Возможность просмотра телеканалов онлайн на мобильных устройствах (приложение для iOS и Android), телевизорах с функцией Smart TV и на сайте ntvplus.tv, выполненном в адаптивном дизайне для просмотра на экранах с любой диагональю;

· Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов;

· Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков;

· Catch Up - телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

· Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]