Абонентская база онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС за год выросла в 4 раза

Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в 2020 году. Итоги показали невероятные результаты. Число пользователей увеличилось на 324%. У зрителей, которые предпочитают «спутник», есть возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)». Именно она позволяет просматривать канал на любом цифровой устройстве. Также отметим, увеличился рост числа пользователей платных подписок. 85% абонентов продлили подписку на следующий период, что говорит о высокой лояльности аудитории.

Если говорить о пандемии, которая внесла коррективы в жизнь абонентом, здесь видно сокращение числа абонентов, которые воспользовались моделью PPV, это обусловлено значительно меньшим количеством спортивных трансляций.

В 2020 году было значительно расширено контентное предложение за счет интеграции библиотеки FOXNOW, в которую входят самые популярные сериалы каналов FOX и Fox Life, а также библиотеки PREMIER. Именно это предпочитают зрители, которым интересны самые рейтинговые сериалы, созданные студиями холдинга «Газпром-медиа», и развлекательный контент телеканалов ТНТ, ТВ3, ТНТ4, «Супер».

На ОТТ-платформе был запущен пакет «ViP Play». Он включил в себя тысячи новых и популярных фильмов, модных сериалов, документальных передач, спортивных матчей, а также 13 тематических каналов компании «Viasat».

С помощью новой приставки от НТВ-ПЛЮС обычный телевизор превращается в телевизор с функцией Smart TV. Это позволило обладателям системы Android на различных гаджетах не упустить возможность оставаться с НТВ-ПЛЮС.

Абоненты за пределами России, в странах СНГ, также могут пользоваться каналами на любых мобильных устройствах в приложениях. При этом, адаптивный дизайн для просмотра возможен на экранах с любой диагональю. Для подписчиков реализован полный функционал НТВ-ПЛЮС.ТВ: архив эфира, раздел «Смотри сейчас», доступ к хайлайтам, разовые покупки фильмов и спортивных трансляций.

Статистика «телесмотрения» онлайн-аудитории НТВ-ПЛЮС показывает, что наиболее популярными каналами на цифровой платформе стали:

среди киноканалов – Кино ТВ, Hollywood HD, КИНОПРЕМЬЕРА HD;

в пакете «Познавательный» - Discovery Channel HD, National Geographic HD, National Geographic Wild HD;

в пакете «Суперспорт» - МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, МАТЧ! Футбол 1 (HD), МАТЧ! Футбол 2 (HD);

в пакете «Евро Спорт» - Eurosport 1 HD, КХЛ HD, Eurosport 2 HD;

в пакете «Детский» Disney, Мультимузыка, В гостях у сказки;

в пакете «Ночной» - Русская ночь, Blue Hustler, О-ля-ля!;

в пакете «ViP Play» – TV 1000 HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 Русское кино HD.

Директор Департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов: «Прошедший год, безусловно, был непростым. Мы, как агрегатор контента, вполне ощутили последствия пандемии коронавируса. Но, несмотря на сложности, мы продолжили последовательно развиваться: увеличили контентное предложение, вывели на рынок новое оборудование, расширили географию нашего сервиса. Впечатляющий рост абонентской базы подтверждает, что выбранная нами стратегия верна».

Онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС: факты и цифры

Более 220 каналов и 8 тематических пакетов, а также пакет «Международный»;

Интеграция с VOD-библиотеками PREMIER, AMEDIATEKA Home of HBO, Megogo, СТАРТ, FOXNOW и библиотекой фильмов для взрослых;

Возможность просмотра телеканалов онлайн на мобильных устройствах (приложение для iOS и Android), телевизорах с функцией Smart TV и на сайте ntvplus.tv, выполненном в адаптивном дизайне для просмотра на экранах с любой диагональю, а также с помощью ОТТ-приставки Vermax 4K IPTV;

Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов;

Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков;

Catch Up - телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]