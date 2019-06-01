Новые каналы стали доступны на платформе НТВ-ПЛЮС

Пять новых каналов стали доступны абонентам «НТВ-Плюс»: четыре из них - на цифровой платформе - это ТВЦ, ТНТ4, «Супер», «Охота и рыбалка», и один – на спутниковой – канал для взрослых «O-la-la».

Федеральный канал ТВЦ не нуждается в представлении. В сетке его вещания есть программы практически всех телевизионных жанров: информационные, аналитические, публицистические, художественные, образовательные, детские, ток-шоу и, конечно, фильмы и сериалы. На ТВЦ выходят в эфир программы: «Постскриптум», «В центре событий», «Мой герой с Татьяной Устиновой», «Петровка 38», «Город новостей», «Право голоса», «Право знать».

Телеканал ТНТ4 имеет развлекательную направленность. Основу его контента составляют телешоу: Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, ХБ и Comedy Баттл и комедийные сериалы. Наиболее популярные из них: «Физрук», «НеZлоб», «Интерны», «Универ», «Реальные пацаны».

Еще один развлекательный канал - «Супер» - для семейного просмотра. Он транслирует юмористические шоу, романтические кинокомедии, скетчкомы, музыкальные клипы, детские передачи, кулинарные забавы.

Программы телеканала «Охота и рыбалка», снятые в разных регионах страны и за рубежом будут интересны опытным рыболовам и охотникам и тем, кто делает первые шаги. Специалисты дают советы по использованию рыболовных снастей, рассказывают о породах рыб и способах ловли; делятся информацией об охотничьем оружии, особенностях зимней охоты, об экспедициях в горные районы, открывают секреты приготовления кулинарных шедевров из дичи и рыбы. Съемки красивейших мест, природная экзотика - ради этого тоже стоит настроиться на телеканал «Охота и рыбалка».

С 1 мая «НТВ-ПЛЮС» запустил новый канал для взрослых «О-ля-ля». В сетке его вещания — российский и зарубежный контент разных жанров и стилей: полнометражные фильмы, эротические пародии на известные фильмы, видеозарисовки и эротические шоу, реалити-шоу пикантного содержания и любительские видеоролики. В дальневосточных регионах канал «О-ля-ля» доступен в пакетах «Ночной» и «Базовый Плюс». Кстати, пакет «Базовый Онлайн» — это более 180 каналов на спутниковой платформе, из которых более 100 каналов можно смотреть онлайн на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке.

«НТВ-ПЛЮС» является одним из крупнейших российских операторов цифрового и спутникового телевидения. Абонентам предлагается самый большой выбор пакетов каналов. Смотрите любимые каналы, фильмы и передачи в любом месте, где бы вы ни были: дома, на отдыхе, в пути. Телевидение еще никогда не было таким удобным!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]