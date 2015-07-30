НТВ-Плюс готовит подарок зрителям

Как ожидается, четыре новых канала станут доступны абонентам «НТВ-Плюс» до конца года: «Жара», «Охота и рыбалка», Home&Garden - на спутниковой платформе и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» на цифровой платформе.

Любителей просмотра программ в хорошем качестве с четкой картинкой может заинтересовать канал «Жара». От заката до рассвета - «Жара». Жара — это новое поколение в мире музыкального телевидения. Эксклюзивные развлекательные программы и прямые эфиры, новости шоу‑бизнеса, свежие хиты иностранных и российских артистов, яркие лица, громкие имена и динамичный эфир. «Жара» не обращает внимания на тренды, она их задает.

Программы телеканала «Охота и рыбалка», снятые в разных регионах страны и за рубежом будут интересны опытным рыболовам и охотникам и тем, кто делает первые шаги. Специалисты дают советы по использованию рыболовных снастей, рассказывают о породах рыб и способах ловли; делятся информацией об охотничьем оружии, особенностях зимней охоты, об экспедициях в горные районы, открывают секреты приготовления кулинарных шедевров из дичи и рыбы. Съемки красивейших мест, природная экзотика - ради этого тоже стоит настроиться на телеканал «Охота и рыбалка».

Home&Garden - телеканал о дизайне, ремонте и домашнем уюте не оставит без внимания тех, кто любит создавать вокруг себя красоту. Канал расскажет, как сотворить шедевр своими руками. А передачи о строительстве дома своей мечты и современном ремонте помогут воплотить в жизнь многое задуманное.

И, конечно же, любителям старых советских фильмов будет предложена Золотая коллекция Мосфильма.

Многие, кто отдает предпочтение программам канала, отмечают высокое качество передаваемой картинки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]