«Праздник к нам приходит»: «Кока-Кола» вернула в строй перевернувшийся грузовик

На улице Нерчинской во Владивостоке грузовик при подъеме откатился назад, водитель потерял управление, вследствие чего авто перевернулось, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Инстателевидение» newsbox24.tv.

На помощь пришел более мощный коллега. Большегруз довольно быстро привел пострадавшее авто в правильное положение.

По данным @newsbox24.tv, пострадавших в этом ДТП нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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